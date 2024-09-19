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مصر وتونس تتقدمان 5 مراكز

9/19/2024 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قفز‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الشهري،‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬

وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الـ36‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الـ31‭ ‬عالميا،‭ ‬كما‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منتخبات‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا،‭ ‬برصيد‭ ‬64ر1515‭ ‬نقطة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كاب‭ ‬فيردي‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولي‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬أيضا‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ36‭ ‬عالميا‭ ‬والخامس‭ ‬إفريقيا‭ ‬برصيد‭ ‬1504 ‭,‬ 86‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬جامبيا‭ ‬2‭/‬1‭ ‬وعلى‭ ‬مدغشقر‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭.‬

وحافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الإفريقية‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الـ14‭ ‬عالميا‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬14ر1676‭ ‬نقطة‭.‬

فيما‭ ‬تواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬إفريقيا‭ ‬والـ21‭ ‬عالميا‭ ‬برصيد‭ ‬87ر1620،‭ ‬وتواجد‭ ‬منتخب‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إفريقيا‭ ‬والـ33‭ ‬عالميا‭ ‬برصيد‭ ‬12ر1509‭.‬

ولم‭ ‬تشهد‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬وجاء‭ ‬خلفه‭ ‬منتخبات‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬والبرازيل،‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وكولومبيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬للعاشر‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬عشرة‭ ‬مراكز‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ44‭ ‬عالميا‭ ‬والخامس‭ ‬آسيويا‭.‬

ويتواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬تصنيف‭ ‬منتخبات‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأستراليا‭.‬





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