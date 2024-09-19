مصر وتونس تتقدمان 5 مراكز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قفز المنتخب المصري خمسة مراكز في التصنيف الشهري، الصادر أمس الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتقدم المنتخب المصري من المركز الـ36 إلى المركز الـ31 عالميا، كما تواجد في المركز الثالث على مستوى منتخبات قارة أفريقيا، برصيد 64ر1515 نقطة.
يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
كما صعد منتخب تونس أيضا خمسة مراكز ليحتل المركز الـ36 عالميا والخامس إفريقيا برصيد 1504 , 86.
وكان منتخب تونس فاز على جامبيا 2/1 وعلى مدغشقر 1/صفر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.
وحافظ المنتخب المغربي على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية باحتلاله المركز الـ14 عالميا بعدما حصد 14ر1676 نقطة.
فيما تواجد المنتخب السنغالي في المركز الثاني إفريقيا والـ21 عالميا برصيد 87ر1620، وتواجد منتخب كوت ديفوار في المركز الرابع إفريقيا والـ33 عالميا برصيد 12ر1509.
ولم تشهد المراكز الأولى في التصنيف أي تعديل حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف وجاء خلفه منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، وبلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا في المراكز من الثاني للعاشر على الترتيب.
وكان المنتخب القطري هو أكثر المنتخبات التي تراجعت في التصنيف حيث تراجع عشرة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ44 عالميا والخامس آسيويا.
ويتواجد المنتخب الياباني على قمة تصنيف منتخبات قارة آسيا ويأتي خلفه منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.
MENAFN19092024000055011008ID1108694749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.