أوساكا تستهل مشوارها في 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوكلاند‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تستهل‭ ‬اليابانية‭ ‬نعومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬سابقا‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬أوكلاند‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وعادت‭ ‬أوساكا‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ابتعاد‭ ‬طويلة‭ ‬امتدت‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬حيث‭ ‬رزقت‭ ‬بابنتها‭ ‬شاي‭.‬

وتحتل‭ ‬أوساكا‭ ‬المركز‭ ‬76‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬حاليا،‭ ‬وخسرت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬لتعلن‭ ‬بعدها‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭.‬

وقال‭ ‬نيكولاس‭ ‬لامبيرين‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬أوكلاند‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬أوساكا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬لاعبات‭ ‬الصفوة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬مثير‭ ‬وقوي،‭ ‬إنه‭ ‬بمثابة‭ ‬تحد‭ ‬دائم‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬نعومي‭ ‬أظهرت‭ ‬مستويات‭ ‬واعدة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬أوساكا‭: ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عيش‭ ‬أجواء‭ ‬أوكلاند‭ ‬وبالطبع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬لم‭ ‬أشارك‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬متحمسة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أوكلاند‭. ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كنت‭ ‬محظوظة‭ ‬بالقيام‭ ‬بجولة‭ ‬بطائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬واستكشاف‭ ‬الشواطئ‭ ‬التي‭ ‬أراها‭ ‬جميلة‭ ‬حقا‮»‬‭.‬



