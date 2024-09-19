غوف تنفصل عن مدربها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المصنّفة‭ ‬سادسة‭ ‬عالميا،‭ ‬ومدربها‭ ‬براد‭ ‬جيلبرت‭ ‬تعاونهما،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنا‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬غوف‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬بإنهاء‭ ‬تعاون‭ ‬دام‭ ‬14‭ ‬شهرا،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

خرجت‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬ثالثة‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬كما‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬دورة‭ ‬تورونتو‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬آخر‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬براد،‭ ‬لقد‭ ‬عشنا‭ ‬تجربة‭ ‬مذهلة‭ ‬وأتمنى‭ ‬لك‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬الأربعاء‭.‬

بدوره،‭ ‬نشر‭ ‬جيلبرت‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكوكو‭ ‬غوف‭ ‬ولكل‭ ‬فريقها‭ ‬على‭ ‬صيف‭ ‬2023‭ ‬الرائع‭ (‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬فوزها‭ ‬ببطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬وعلى‭ ‬الجهود‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال،‭ ‬نجحت‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬تتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬يونيو‭.‬

ويُعد‭ ‬جيلبرت‭ ‬البالغ‭ ‬63‭ ‬عاما،‭ ‬لاعبا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬شبابه‭ ‬وقبل‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬وويمبلدون‭ ‬في‭ ‬1990،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فيه‭ ‬أفضل‭ ‬ترتيب‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وهو‭ ‬الرابع‭ ‬عالميا‭.‬



















