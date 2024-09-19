جائزة المجر الكبرى تعود بعد غياب 33 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تعود جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية لفئة «موتو جي بي» إلى جدول بطولة العالم في 2025 بعد غياب دام 33 عاما، وفقا لما أعلنته شركة «دورنا سبورتس» صاحبة الحقوق التجارية الحصرية أمس الخميس.
ومن المقرر أن تستضيف حلبة بالاتون بارك الجديدة، الواقعة على بعد 85 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بودابست، نسختها الأولى «في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2025»، بحسب بيان صحفي.
وكانت المجر قد استضافت سابقا بطولة العالم للسرعة في الدراجات النارية عامي 1990 و1992 على حلبة هنغارورينغ في بودابست التي تقام عليها بطولة العالم للفورمولا واحد أيضا.
وكان من المقرر أن يعود سباق الجائزة الكبرى إلى حلبة بالاتونرينغ، على بعد 180 كيلومترا من بودابست، لكن أعمال البناء تأخرت وتم إلغاء الحدث عام 2009 ومرة أخرى عام 2010.
يذكر أن حلبة برنو التشيكية الأسطورية ستعود إلى رزنامة بطولة العالم لموتو جي بي أيضا العام المقبل بعد أن استضافت نحو 50 نسخة من سباق تشيكوسلوفاكيا سابقا ومن ثمّ سباق الجائزة الكبرى التشيكي بين عامي 1965 و2020.
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