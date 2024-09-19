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جائزة المجر الكبرى تعود بعد غياب 33 عاما

9/19/2024 7:23:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬جائزة‭ ‬المجر‭ ‬الكبرى‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬33‭ ‬عاما،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دورنا‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬صاحبة‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬الحصرية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬حلبة‭ ‬بالاتون‭ ‬بارك‭ ‬الجديدة،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬85‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬بودابست،‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭.‬

وكانت‭ ‬المجر‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬سابقا‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسرعة‭ ‬في‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و1992‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬هنغارورينغ‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬عليها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أيضا‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬بالاتونرينغ،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬بودابست،‭ ‬لكن‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬تأخرت‭ ‬وتم‭ ‬إلغاء‭ ‬الحدث‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬برنو‭ ‬التشيكية‭ ‬الأسطورية‭ ‬ستعود‭ ‬إلى‭ ‬رزنامة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لموتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬أيضا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬تشيكوسلوفاكيا‭ ‬سابقا‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬التشيكي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1965‭ ‬و2020‭.‬



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