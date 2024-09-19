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متحف تيم لاب بلا حدود في جدة عالم فني رقمي

9/19/2024 7:21:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما إن تطأ قدم زائر متحف «تيم لاب بلا حدود» بمدينة جدة السعودية حتى ينبهر، وسط عالم من الأعمال الفنية الرقمية وبمحتوى بصري لا محدود في مساحة إبداعية مبتكرة جمعت بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة.
ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمجموعة «تيم لاب» العالمية، حيث يضم أكثر من 80 عملا فنيا تجريبيا صممت باستخدام التكنولوجيا في تجربة إبداعية فريدة من نوعها على مستوى العالم.
ويقع المتحف الذي أنشئ على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة جدة التاريخية وهو امتداد لمتحف «تيم لاب» العالمي الذي انطلق من العاصمة اليابانية (طوكيو) في عام 2018.

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