متحف تيم لاب بلا حدود في جدة عالم فني رقمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ما إن تطأ قدم زائر متحف «تيم لاب بلا حدود» بمدينة جدة السعودية حتى ينبهر، وسط عالم من الأعمال الفنية الرقمية وبمحتوى بصري لا محدود في مساحة إبداعية مبتكرة جمعت بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة.
ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمجموعة «تيم لاب» العالمية، حيث يضم أكثر من 80 عملا فنيا تجريبيا صممت باستخدام التكنولوجيا في تجربة إبداعية فريدة من نوعها على مستوى العالم.
ويقع المتحف الذي أنشئ على مساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة جدة التاريخية وهو امتداد لمتحف «تيم لاب» العالمي الذي انطلق من العاصمة اليابانية (طوكيو) في عام 2018.
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