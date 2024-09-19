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يوتيوب تطلق خصائص جديدة لتعزيز حضورها على أجهزة التلفزيون

9/19/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت «يوتيوب» أمس عن خصائص جديدة موجهة لمستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية، في إطار سعيها إلى تعزيز موقعها التنافسي بمواجهة منصات البث التدفقي. وتستخدم «يوتيوب» تقليديا بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، لكنها احتلت أيضا مكانا مهما على شاشات التلفزيون، ولاسيما بعد انتشار أجهزة التلفاز الذكية. وأوضح المدير العام لـ «يوتيوب» نيل موهان أمس الأول على هامش عرض تقديمي في نيويورك لسلسلة من التطورات التقنية والأدوات الجديدة لصانعي المحتوى أن «وضع المشاهدة هو الذي يظهر النمو الأقوى» للمنصة. وتتخطى معدلات المشاهدة للمحتويات على يوتيوب المليار ساعة يوميا على مستوى العالم عبر أجهزة التلفزيون. وارتفع عدد صناع المحتوى الذين يعتمدون في مدخولهم بشكل أساسي على إيرادات المشاهدة على هذه الأجهزة بنسبة 30% في عام واحد.

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