يوتيوب تطلق خصائص جديدة لتعزيز حضورها على أجهزة التلفزيون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت «يوتيوب» أمس عن خصائص جديدة موجهة لمستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية، في إطار سعيها إلى تعزيز موقعها التنافسي بمواجهة منصات البث التدفقي. وتستخدم «يوتيوب» تقليديا بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، لكنها احتلت أيضا مكانا مهما على شاشات التلفزيون، ولاسيما بعد انتشار أجهزة التلفاز الذكية. وأوضح المدير العام لـ «يوتيوب» نيل موهان أمس الأول على هامش عرض تقديمي في نيويورك لسلسلة من التطورات التقنية والأدوات الجديدة لصانعي المحتوى أن «وضع المشاهدة هو الذي يظهر النمو الأقوى» للمنصة. وتتخطى معدلات المشاهدة للمحتويات على يوتيوب المليار ساعة يوميا على مستوى العالم عبر أجهزة التلفزيون. وارتفع عدد صناع المحتوى الذين يعتمدون في مدخولهم بشكل أساسي على إيرادات المشاهدة على هذه الأجهزة بنسبة 30% في عام واحد.
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