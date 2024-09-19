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غوارديولا راض بالتعادل مع إنتر ومان سيتي لعب أفضل

9/19/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب مدرب مان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن رضاه بأداء فريقه بعد التعادل السلبي مع ضيفه إنتر الإيطالي على ملعب «الاتحاد» ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم ذلك. إنتر فريق رائع. دافعوا بشكل جيد وكانوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة». وتابع: «لم يكن هناك شيء لا يعجبني، لقد أحببت كل شيء. سعيد جدا بالهجوم بـ 11 لاعبا يعرفون كيفية التغطية والضغط، وعندما يملكون الكرة يركضون، وبالطبع دافعنا أيضا».
واختتم: «يجب أن تمنح إنتر بضع فرص.. عندما تلعب في هذا المستوى لا يمكنك الحصول على 20 فرصة للتسجيل، لكننا حصلنا على 5 فرص.. لعبنا أفضل من النهائي الذي خضناه قبل عامين لكننا لم نفز».
هذا، وتحوم الشكوك حول مشاركة صانع ألعاب مان سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، أمام أرسنال، يوم الأحد المقبل، في مباراة القمة التي تجمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب تعرضه لإصابة خلال المواجهة أمام إنتر.
وغادر دي بروين الملعب بين شوطي المباراة بعد أن لعب وهو يعاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
من جهته، قال مدرب إنتر، سيموني إنزاغي، إن فريقه قدم عرضا قويا أمام مان سيتي، مشيرا إلى أنه راض بالتعادل.
وقال إنزاغي، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإنتر: «قمنا بعمل جيد، وقدم الفريق عرضا قويا جماعيا. أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل في مرمى مان سيتي».
دورتموند يهزم بروج
وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم الإنجليزي البديل جيمي باينو غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية.
وسجل ثلاثية دورتموند كل من باينو غيتنز (76 و86) والبديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي من ركلة جزاء (90+5).
وأكرم سلتيك وفادة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الأيرلندي ليام سكيلز (17) والياباني كيوغو فوروهاشي (47) والبلجيكي أرني إنغلز (56 من ركلة جزاء) والياباني الآخر دايزن مايدا (70) والأيرلندي آدم إيداه (87) مقابل هدف للنمساوي كيفن فيمر (61). واستهل باريس سان جرمان الفرنسي مشواره في البطولة بفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني 1-0.
وجاء هدف باريس بعد كرة عرضية من مدافع باريس نونو مينديز وفشل حارس مرمى جيرونا، الأرجنتيني باولو غاسانيغا، في التقاط الكرة لتسكن شباكه (90).
وحقق بولونيا أول نقطة في مشاركته الأولى منذ 60 عاما في المسابقة وذلك بتعادله السلبي مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني.
وفرط شاختار في الفوز بإهداره ركلة جزاء عبر جورجي سوداكوف في الدقيقة الرابعة.
وفي مباراة ثانية، مني سالزبورغ النمساوي بخسارة فادحة أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.

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