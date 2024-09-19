غوارديولا راض بالتعادل مع إنتر ومان سيتي لعب أفضل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعرب مدرب مان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن رضاه بأداء فريقه بعد التعادل السلبي مع ضيفه إنتر الإيطالي على ملعب «الاتحاد» ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «كانت مباراة
صعبة، وكنا نعلم ذلك. إنتر فريق رائع. دافعوا بشكل جيد وكانوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة». وتابع: «لم يكن هناك شيء لا يعجبني، لقد أحببت كل شيء. سعيد جدا بالهجوم بـ 11 لاعبا يعرفون كيفية التغطية والضغط، وعندما يملكون الكرة يركضون، وبالطبع دافعنا أيضا».
واختتم: «يجب أن تمنح إنتر بضع فرص.. عندما تلعب في هذا المستوى لا يمكنك الحصول على 20 فرصة للتسجيل، لكننا حصلنا على 5 فرص.. لعبنا أفضل من النهائي الذي خضناه قبل عامين لكننا لم نفز».
هذا، وتحوم الشكوك حول مشاركة صانع ألعاب مان سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، أمام أرسنال، يوم الأحد المقبل، في مباراة القمة التي تجمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب تعرضه لإصابة خلال المواجهة أمام إنتر.
وغادر دي بروين الملعب بين شوطي المباراة بعد أن لعب وهو يعاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
من جهته، قال مدرب إنتر، سيموني إنزاغي، إن فريقه قدم عرضا قويا أمام مان سيتي، مشيرا إلى أنه راض بالتعادل.
وقال إنزاغي، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإنتر: «قمنا بعمل جيد، وقدم الفريق عرضا قويا جماعيا. أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل في مرمى مان سيتي».
دورتموند يهزم بروج
وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم الإنجليزي البديل جيمي باينو غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية.
وسجل ثلاثية دورتموند كل من باينو غيتنز (76 و86) والبديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي من ركلة جزاء (90+5).
وأكرم سلتيك وفادة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الأيرلندي ليام سكيلز (17) والياباني كيوغو فوروهاشي (47) والبلجيكي أرني إنغلز (56 من ركلة جزاء) والياباني الآخر دايزن مايدا (70) والأيرلندي آدم إيداه (87) مقابل هدف للنمساوي كيفن فيمر (61). واستهل باريس سان جرمان الفرنسي مشواره في البطولة بفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني 1-0.
وجاء هدف باريس بعد كرة عرضية من مدافع باريس نونو مينديز وفشل حارس مرمى جيرونا، الأرجنتيني باولو غاسانيغا، في التقاط الكرة لتسكن شباكه (90).
وحقق بولونيا أول نقطة في مشاركته الأولى منذ 60 عاما في المسابقة وذلك بتعادله السلبي مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني.
وفرط شاختار في الفوز بإهداره ركلة جزاء عبر جورجي سوداكوف في الدقيقة الرابعة.
وفي مباراة ثانية، مني سالزبورغ النمساوي بخسارة فادحة أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.
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