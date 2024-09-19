جديد دريد لحام زيتونة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
كشف الفنان
القدير دريد لحام عن أنه في حالة صحية جيدة، وطلب أن يقف الإنسان إلى جانب أخيه الإنسان حتى يكون الوطن قويا، لأن الحياة ليست بطول بقائها وإنما بقوة عطائها، على حد تعبيره.
وردا على استفسار «الأنباء» عن تصريحاته الخاصة بأصالة، قال: «هي ابنة صديقي مصطفى نصري، رحمه الله، وسابقا غنت عندنا بالبيت ضمن حفلة، وقمنا بواجبها، ووقفت مع مصطفى بمواقف إنسانية بعيدا عن الفن.
بدورها، أكدت هالة بيطار لـ«الأنباء» أن زوجها يحضر لعمل سينمائي جديد بعنوان «زيتونة» وإن شاء الله يرى النور قريبا، وهو من تأليفه وإخراج باسل الخطيب، مؤكدة أنها لم تطلع على قصة العمل.
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