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جديد دريد لحام زيتونة

9/19/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
كشف الفنان القدير دريد لحام عن أنه في حالة صحية جيدة، وطلب أن يقف الإنسان إلى جانب أخيه الإنسان حتى يكون الوطن قويا، لأن الحياة ليست بطول بقائها وإنما بقوة عطائها، على حد تعبيره.
وردا على استفسار «الأنباء» عن تصريحاته الخاصة بأصالة، قال: «هي ابنة صديقي مصطفى نصري، رحمه الله، وسابقا غنت عندنا بالبيت ضمن حفلة، وقمنا بواجبها، ووقفت مع مصطفى بمواقف إنسانية بعيدا عن الفن.
بدورها، أكدت هالة بيطار لـ«الأنباء» أن زوجها يحضر لعمل سينمائي جديد بعنوان «زيتونة» وإن شاء الله يرى النور قريبا، وهو من تأليفه وإخراج باسل الخطيب، مؤكدة أنها لم تطلع على قصة العمل.

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