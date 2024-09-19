حسن عبدال الحب وياه حلم تحقق مع أبرار الصباح وآبيز برودكشنز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
لم أستعن بوالدي في العمل لهذا السبب ونجوم «صنع في الكويت» مفاجأة الكليب
ياسر العيلة
يخوض الفنان الشاب حسن عبدال تجربة الغناء لأول مرة من خلال أغنية «الحب وياه»، إنتاج شركة «آبيز برودكشنز» للشيخة أبرار الخالد الصباح، وستعرض عبر قناته في «يوتيوب».
«الأنباء» التقت حسن، حيث حدثنا عن الكليب قائلا: منذ أن كنت صغيرا كان حلمي أن أغني وتكون لي أغنية خاصة بي، كنت أغني في المناسبات العائلية، وأهلي كانوا داعمين لي بشكل كبير، ومعجبين بصوتي، لكن لم أجد الوقت المناسب في أن أخطو هذه الخطوة، وقمت بتأجيلها حتى أثبت نفسي أولا كممثل، وبعد أن عرفني الجمهور كممثل قررت أن أخوض تجربة الغناء وبدأتها من خلال غنائي في المسرحيات التي شاركت فيها، وأثناء تسجيل الأغاني سمعني أكثر من ملحن، وأشادوا بصوتي، منهم المطرب والملحن دافي والفنانة آلاء الهندي وغيرهما، وكلهم شجعوني على تلك الخطوة.
وتابع عبدال: الفيديو يحمل مفاجأة حلوة للجمهور، وسأعلن عنها الآن من خلال جريدة «الأنباء»، حيث يظهر معي في الكليب عدد من نجوم مسرحية «صنع في الكويت» مثل شجون وعبدالله عبدالرضا ودافي وإيمان الحسيني وروان العلي ومحمد المنصوري. وأكمل: الأغنية من كلمات عبدالله العماني ومشاري المحبوب، والحاني، وأجواؤها تجمع بين الرومانسية والمرح والكوميديا، وتدور فكرتها حول شاب يحاول إرضاء حبيبته بأي شكل لأنها «زعلانة عليه»، مشيرا إلى انه قام بتوظيف التمثيل في أحداث الفيديو كليب، حيث يظهر بأكثر من «كراكتر» خلال العمل، منها عامل دليفري لتوصيل البيتزا وعازف في فرقة موسيقية، وهكذا.
وعن تعاونه مع صديقه المخرج الشاب شملان النصار في إخراج الكليب، قال: أنا وشملان أصدقاء من قبل الشغل، وجمعتنا نجاحات كثيرة معا وتوجد بيننا كيمياء كبيرة.
وحول تعاونه مع الشيخة أبرار الخالد الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة «آبيز برودكشنز»، الجهة المنتجة للفيديو كليب، قال: معروف أن الشيخة أبرار داعمة دائما للإبداع وللشباب الموهوبين، وتحدثت معها عن الأغنية وقدمت لها «برزنتيشن»، وأحبت الأغنية «وايد»، وقالت لي «أنا معك وسوف أقدمك بصورة حلوة»، ومن خلالكم أحب أن أشكرها على كل ما قدمته لي، وكل شيء تم بشكل سلس والحمد لله.
أما عن رأي المقربين له في الأغنية، فقال: «والله مو عشان أغنيتي كل من استمع لها استانس عليها وايد»، متطرقا إلى سبب اختياره للشيخة أبرار لإنتاج الكليب بالرغم من أن والده هو المخرج الكبير مناف عبدال الذي يمتلك شركة إنتاج وهو قادر على إنتاج الكليب له، قال حسن: والدي كان يريد أن يسوي لي الفيديو كليب، لكن أنا قلت هو قدمني للجمهور كممثل من خلال أعماله وأنا سأشق طريقي بروحي في مجال الغناء، وأثبت وجودي فيه، وهذا الشيء يشعرني بالفخر أمام نفسي.
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