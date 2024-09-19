حسن عبدال الحب وياه حلم تحقق مع أبرار الصباح وآبيز برودكشنز

لم أستعن بوالدي في العمل لهذا السبب ونجوم «صنع في الكويت» مفاجأة الكليب



ياسر العيلة

يخوض الشاب حسن عبدال تجربة الغناء لأول مرة من خلال أغنية «الحب وياه»، إنتاج شركة «آبيز برودكشنز» للشيخة أبرار الخالد الصباح، وستعرض عبر قناته في «يوتيوب».

«الأنباء» التقت حسن، حيث حدثنا عن الكليب قائلا: منذ أن كنت صغيرا كان حلمي أن أغني وتكون لي أغنية خاصة بي، كنت أغني في المناسبات العائلية، وأهلي كانوا داعمين لي بشكل كبير، ومعجبين بصوتي، لكن لم أجد الوقت المناسب في أن أخطو هذه الخطوة، وقمت بتأجيلها حتى أثبت نفسي أولا كممثل، وبعد أن عرفني الجمهور كممثل قررت أن أخوض تجربة الغناء وبدأتها من خلال غنائي في المسرحيات التي شاركت فيها، وأثناء تسجيل الأغاني سمعني أكثر من ملحن، وأشادوا بصوتي، منهم المطرب والملحن دافي والفنانة آلاء الهندي وغيرهما، وكلهم شجعوني على تلك الخطوة.

وتابع عبدال: الفيديو يحمل مفاجأة حلوة للجمهور، وسأعلن عنها الآن من خلال جريدة «الأنباء»، حيث يظهر معي في الكليب عدد من نجوم مسرحية «صنع في الكويت» مثل شجون وعبدالله عبدالرضا ودافي وإيمان الحسيني وروان العلي ومحمد المنصوري. وأكمل: الأغنية من كلمات عبدالله العماني ومشاري المحبوب، والحاني، وأجواؤها تجمع بين الرومانسية والمرح والكوميديا، وتدور فكرتها حول شاب يحاول إرضاء حبيبته بأي شكل لأنها «زعلانة عليه»، مشيرا إلى انه قام بتوظيف التمثيل في أحداث الفيديو كليب، حيث يظهر بأكثر من «كراكتر» خلال العمل، منها عامل دليفري لتوصيل البيتزا وعازف في فرقة موسيقية، وهكذا.

وعن تعاونه مع صديقه المخرج الشاب شملان النصار في إخراج الكليب، قال: أنا وشملان أصدقاء من قبل الشغل، وجمعتنا نجاحات كثيرة معا وتوجد بيننا كيمياء كبيرة.

وحول تعاونه مع الشيخة أبرار الخالد الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة «آبيز برودكشنز»، الجهة المنتجة للفيديو كليب، قال: معروف أن الشيخة أبرار داعمة دائما للإبداع وللشباب الموهوبين، وتحدثت معها عن الأغنية وقدمت لها «برزنتيشن»، وأحبت الأغنية «وايد»، وقالت لي «أنا معك وسوف أقدمك بصورة حلوة»، ومن خلالكم أحب أن أشكرها على كل ما قدمته لي، وكل شيء تم بشكل سلس والحمد لله.

أما عن رأي المقربين له في الأغنية، فقال: «والله مو عشان أغنيتي كل من استمع لها استانس عليها وايد»، متطرقا إلى سبب اختياره للشيخة أبرار لإنتاج الكليب بالرغم من أن والده هو المخرج الكبير مناف عبدال الذي يمتلك شركة إنتاج وهو قادر على إنتاج الكليب له، قال حسن: والدي كان يريد أن يسوي لي الفيديو كليب، لكن أنا قلت هو قدمني للجمهور كممثل من خلال أعماله وأنا سأشق طريقي بروحي في مجال الغناء، وأثبت وجودي فيه، وهذا الشيء يشعرني بالفخر أمام نفسي.