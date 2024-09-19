1 1 مليار دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في يوليو الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال شهر واحد، حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي مستوى 47.55 مليار دولار، مقارنة مع حيازتها البالغة 46.45 مليار دولار بنهاية يونيو، وبنمو شهري نسبته 2.4%.
وأوضحت البيانات أنه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، ارتفعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 2.6%، وذلك مقارنة مع مستوياتها بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة نحو 46.35 مليار دولار.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بنحو 5.1 مليارات دولار، وبنسبة 12%، مقارنة مع قيمتها البالغة 42.48 مليار دولار بنهاية يوليو من العام الماضي، وتتوزع حيازة الكويتي من السندات الأميركية بين 46.21 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.34 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات المملكة العربية السعودية خلال يوليو الماضي لتصل إلى 142.7 مليار مقارنة مع 140.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بقيمة 2.44 مليار دولار وبنسبة نمو 1.7%، منها 111.24 مليار دولار سندات طويلة الأجل 31.45 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، بينما تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 68.95 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 70.01 مليار دولار في شهر يونيو الماضي بانخفاض نسبته 1.64% وبواقع 1.15 مليار دولار.
وحافظت اليابان كعادتها على المركز الأول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.11 تريليون دولار، متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1.12 تريليون دولار وبقيمة ملياري دولار وبنسبة تراجع 0.18%.
وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ 776.5 مليار دولار في يوليو الماضي مقارنة بـ 780.2 مليار دولار في يونيو الماضي، وبقيمة 3.7 مليارات دولار وبنسبة تراجع 0.47%. وحلت بريطانيا ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 728.3 مليار دولار مقارنة 741.5 مليار دولار في يونيو الماضي وبواقع 13.2 مليار دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.8%.
وذكرت البيانات ارتفاع حجم سندات الخزانة الأميركية خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا مستوى 8.33 تريليونات دولار مقارنة مع 8.21 تريليونات دولار في شهر يونيو الماضي، أي بارتفاع شهري يبلغ 127.9 مليار دولار بنسبة 1.55%.
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