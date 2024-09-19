Friday, 20 September 2024 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1 1 مليار دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في يوليو الماضي

9/19/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال شهر واحد، حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي مستوى 47.55 مليار دولار، مقارنة مع حيازتها البالغة 46.45 مليار دولار بنهاية يونيو، وبنمو شهري نسبته 2.4%.
وأوضحت البيانات أنه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، ارتفعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 2.6%، وذلك مقارنة مع مستوياتها بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة نحو 46.35 مليار دولار.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بنحو 5.1 مليارات دولار، وبنسبة 12%، مقارنة مع قيمتها البالغة 42.48 مليار دولار بنهاية يوليو من العام الماضي، وتتوزع حيازة الكويتي من السندات الأميركية بين 46.21 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.34 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات المملكة العربية السعودية خلال يوليو الماضي لتصل إلى 142.7 مليار مقارنة مع 140.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بقيمة 2.44 مليار دولار وبنسبة نمو 1.7%، منها 111.24 مليار دولار سندات طويلة الأجل 31.45 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، بينما تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 68.95 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 70.01 مليار دولار في شهر يونيو الماضي بانخفاض نسبته 1.64% وبواقع 1.15 مليار دولار.
وحافظت اليابان كعادتها على المركز الأول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.11 تريليون دولار، متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1.12 تريليون دولار وبقيمة ملياري دولار وبنسبة تراجع 0.18%.
وأشارت البيانات إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ 776.5 مليار دولار في يوليو الماضي مقارنة بـ 780.2 مليار دولار في يونيو الماضي، وبقيمة 3.7 مليارات دولار وبنسبة تراجع 0.47%. وحلت بريطانيا ثالثا بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 728.3 مليار دولار مقارنة 741.5 مليار دولار في يونيو الماضي وبواقع 13.2 مليار دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.8%.
وذكرت البيانات ارتفاع حجم سندات الخزانة الأميركية خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا مستوى 8.33 تريليونات دولار مقارنة مع 8.21 تريليونات دولار في شهر يونيو الماضي، أي بارتفاع شهري يبلغ 127.9 مليار دولار بنسبة 1.55%.

MENAFN19092024000130011022ID1108694664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث