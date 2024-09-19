خفض الفائدة ومراجعة فوتسي يقفزان بسيولة البورصة إلى 128 مليون دينار



141 مليون دينار إجمالي سيولة ضختها «فوتسي» بالسوق منذ بداية العام المؤشر نفّذ 3 مراجعات منذ بداية 2024.. وأخرى متبقية تنفذ في 19 ديسمبر



شريف حمدي

سجلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت أمس مستوى قياسيا بلغ 128 مليون دينار، وذلك على وقع المراجعة الدورية الثالثة خلال العام الحالي لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي»، والتي شهدت زيادة وزن بورصة الكويت إلى 0.86%، وقفزت السيولة المتداولة وفق المقارنة على أساس يومي بنسبة 161% بما قيمته 78.95 مليون دينار لتصل إلى 128 مليون دينار بنهاية تداولات الخميس ارتفاعا من 49.1 مليون دينار تشكل إجمالي السيولة المتداولة بنهاية جلسة الأربعاء.

وتزامنت تدفقات «فوتسي» مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه مساء يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة منذ مارس 2020، لتتراوح بين 4.75 و5%، وتبع ذلك قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% اعتبارا من أمس الخميس، حيث انعكست تخفيضات الفائدة على السوق بشكل إيجابي من خلال ارتفاع جماعي على مستوى المؤشرات.

وبلغت قيمة التدفقات الأجنبية التي تدفقت على بورصة الكويت في مزاد الإغلاق نحو 68 مليون دينار، حيث كانت السيولة قبل المزاد 60.8 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 91.3 مليون دينار من إجمالي السيولة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 36.6 مليون دينار، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة المتداولة خلال الجلسة، سهم «بيتك» بـ 33.5 مليون دينار، تلاه سهم «عقارات ك» بـ 10 ملايين دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 8.8 ملايين دينار، وسهم «الأهلي» بـ 7.9 ملايين دينار، ثم سهم «مينا» بـ 7.4 ملايين دينار.

وقامت «فوتسي» بمراجعة أوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتها 3 مرات خلال العام الحالي، إذ قامت خلالها بضخ نحو141 مليون دينار، فيما تتبقى على قائمة مراجعات «فوتسي» خلال 2024 مراجعة أخيرة للسوق الكويتي ستنفذ في 19 ديسمبر المقبل ليصبح معها إجمالي المراجعات التي ستتم على السوق الكويتي خلال 2024 ما عدده 4 مراجعات.

وارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 43 نقطة بنسبة 0.5% ليصل إلى 7790 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 28 نقطة بنسبة 0.4% ليصل إلى 6148 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 38.5 نقطة بنسبة 0.5% ليصل إلى 7172 نقطة.

وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية الأسبوع بنحو

85 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.408 مليار دينار ارتفاعا من 42.323 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.2%، وشهدت القيمة السوقية تراجعا بمقدار 14 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع يوم الاثنين نظرا لتعطل السوق يوم الأحد بمناسب المولد النبوي الشريف، وارتفع مستوى الانخفاض في جلسة الثلاثاء بـ 165 مليون دينار، فيما بدأ التحسن في جلسة الأربعاء بمكاسب سوقية بلغت 36 مليون دينار، لتستمر المكاسب في جلسة الخميس ولكن بوتيرة أعلى بنحو 228 مليون دينار لينهي سوق الأسهم تداولاته الأسبوعية على مكاسب.

وعلى مستوى السيولة الأسبوعية، شهدت تراجعا بنسبة 19% بمحصلة 304 ملايين دينار بمتوسط يومي 76 مليون دينار مقابل 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما أن جلسات الأسبوع اقتصرت على 4 جلسات، وتراجعت أحجام التداول بنسبة 28% بعد تداول 1.458 مليار سهم مقابل 2.024 مليار سهم الأسبوع الماضي.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 42 نقطة ليصل إلى 7790 نقطة مقابل 7748 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.5%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 89 نقطة ليصل إلى 6148 نقطة مقابل 6237 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 1.4%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 14 نقطة ليصل إلى 7172 نقطة مقارنة بـ7158 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.2%.

وارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.20 مليارات دينار ارتفاعا من 5.19 مليارات الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.19%، ووفقا لبيانات البورصة في 18 الجاري ارتفعت ملكيات الأجانب في 5 أسهم، هي «برقان» و«أرزان» و«عقارات ك» و«الصالحية» و«اس تي سي»، فيما تراجعت نسب التملك في أسهم 12 شركة، واستقرت في 17 شركة.