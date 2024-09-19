خفض الفائدة ومراجعة فوتسي يقفزان بسيولة البورصة إلى 128 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
141 مليون دينار إجمالي سيولة ضختها «فوتسي» بالسوق منذ بداية العام
المؤشر نفّذ 3 مراجعات منذ بداية 2024.. وأخرى متبقية تنفذ في 19 ديسمبر
شريف حمدي
سجلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت أمس مستوى قياسيا بلغ 128 مليون دينار، وذلك على وقع المراجعة الدورية الثالثة خلال العام الحالي لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي»، والتي شهدت زيادة وزن بورصة الكويت إلى 0.86%، وقفزت السيولة المتداولة وفق المقارنة على أساس يومي بنسبة 161% بما قيمته 78.95 مليون دينار لتصل إلى 128 مليون دينار بنهاية تداولات الخميس ارتفاعا من 49.1 مليون دينار تشكل إجمالي السيولة المتداولة بنهاية جلسة الأربعاء.
وتزامنت تدفقات «فوتسي» مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه مساء يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة منذ مارس 2020، لتتراوح بين 4.75 و5%، وتبع ذلك قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% اعتبارا من أمس الخميس، حيث انعكست تخفيضات الفائدة على السوق بشكل إيجابي من خلال ارتفاع جماعي على مستوى المؤشرات.
وبلغت قيمة التدفقات الأجنبية التي تدفقت على بورصة الكويت في مزاد الإغلاق نحو 68 مليون دينار، حيث كانت السيولة قبل المزاد 60.8 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 91.3 مليون دينار من إجمالي السيولة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 36.6 مليون دينار، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة المتداولة خلال الجلسة، سهم «بيتك» بـ 33.5 مليون دينار، تلاه سهم «عقارات ك» بـ 10 ملايين دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 8.8 ملايين دينار، وسهم «الأهلي» بـ 7.9 ملايين دينار، ثم سهم «مينا» بـ 7.4 ملايين دينار.
وقامت «فوتسي» بمراجعة أوزان الأسهم الكويتية على مؤشراتها 3 مرات خلال العام الحالي، إذ قامت خلالها بضخ نحو141 مليون دينار، فيما تتبقى على قائمة مراجعات «فوتسي» خلال 2024 مراجعة أخيرة للسوق الكويتي ستنفذ في 19 ديسمبر المقبل ليصبح معها إجمالي المراجعات التي ستتم على السوق الكويتي خلال 2024 ما عدده 4 مراجعات.
وارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 43 نقطة بنسبة 0.5% ليصل إلى 7790 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 28 نقطة بنسبة 0.4% ليصل إلى 6148 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 38.5 نقطة بنسبة 0.5% ليصل إلى 7172 نقطة.
وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية الأسبوع بنحو
85 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.408 مليار دينار ارتفاعا من 42.323 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.2%، وشهدت القيمة السوقية تراجعا بمقدار 14 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع يوم الاثنين نظرا لتعطل السوق يوم الأحد بمناسب المولد النبوي الشريف، وارتفع مستوى الانخفاض في جلسة الثلاثاء بـ 165 مليون دينار، فيما بدأ التحسن في جلسة الأربعاء بمكاسب سوقية بلغت 36 مليون دينار، لتستمر المكاسب في جلسة الخميس ولكن بوتيرة أعلى بنحو 228 مليون دينار لينهي سوق الأسهم تداولاته الأسبوعية على مكاسب.
وعلى مستوى السيولة الأسبوعية، شهدت تراجعا بنسبة 19% بمحصلة 304 ملايين دينار بمتوسط يومي 76 مليون دينار مقابل 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما أن جلسات الأسبوع اقتصرت على 4 جلسات، وتراجعت أحجام التداول بنسبة 28% بعد تداول 1.458 مليار سهم مقابل 2.024 مليار سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 42 نقطة ليصل إلى 7790 نقطة مقابل 7748 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.5%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 89 نقطة ليصل إلى 6148 نقطة مقابل 6237 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 1.4%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 14 نقطة ليصل إلى 7172 نقطة مقارنة بـ7158 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.2%.
وارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.20 مليارات دينار ارتفاعا من 5.19 مليارات الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.19%، ووفقا لبيانات البورصة في 18 الجاري ارتفعت ملكيات الأجانب في 5 أسهم، هي «برقان» و«أرزان» و«عقارات ك» و«الصالحية» و«اس تي سي»، فيما تراجعت نسب التملك في أسهم 12 شركة، واستقرت في 17 شركة.
MENAFN19092024000130011022ID1108694663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.