Friday, 20 September 2024 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة العامة تأمر بحجز رئيس اتحاد الكرة ونائبه والأمين العام إلى الأحد

9/19/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحجز رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، إلى الأحد المقبل على ذمة التحقيق معهم بواقعة مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي التي أقيمت أخيرا على ستاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحققت النيابة مع الديحاني وعقلة والقناعي بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاستقالاتهم.

MENAFN19092024000130011022ID1108694662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث