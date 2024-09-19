النيابة العامة تأمر بحجز رئيس اتحاد الكرة ونائبه والأمين العام إلى الأحد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحجز رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، إلى الأحد المقبل على ذمة التحقيق
معهم بواقعة مباراة
المنتخبين الكويتي والعراقي التي أقيمت أخيرا على ستاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وحققت النيابة مع الديحاني وعقلة والقناعي بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاستقالاتهم.
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