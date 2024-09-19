الكهرباء بدء موسم الصيانة بداية أكتوبر وانتهاء عقود الشراء من الربط الخليجي نهاية الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
تمكنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من تجاوز الخروج الطارئ لثلاث وحدات إنتاجية في محطة الشعيبة الشمالية بقدرة إنتاجية تصل لنحو 600 ميغاواط دون اللجوء إلى القطع المبرمج ودون التأثير على الشبكة بشكل عام.
وقالت مصادر في الوزارة ان «الخروج الطارئ لـ 3 وحدات إنتاجية في محطة الشعيبة الشمالية لم يؤثر على شبكة الكهرباء والماء وذلك نتيجة انخفاض درجة الحرارة الذي أدى إلى انخفاض الأحمال واستقرار وضع الشبكة بشكل عام».
وقد بلغت الأحمال أمس 13890 ميغاواط في ظل درجة حرارة بلغت 41 مئوية، في اشارة إلى بدء انتهاء موسم الذروة الذي عادة ما يستمر إلى بداية شهر اكتوبر.
في سياق متصل، أوضحت المصادر ان الوزارة ستبدأ مطلع اكتوبر المقبل في برنامج صيانة الوحدات السنوي، استعدادا لموسم الصيف المقبل المتوقع ان يفوق فيه معدل استهلاك الطاقة 18 ألف ميغاواط.
وذكرت المصادر أن عقود شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، متوقعة ان تبدأ الوزارة في وقت مبكر العام المقبل إجراء مفاوضاتها بشأن شراء الطاقة من الدول الخليجية التي لديها فائض كهربائي خلال فترة أشهر الصيف للعام القادم.
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