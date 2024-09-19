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الكهرباء بدء موسم الصيانة بداية أكتوبر وانتهاء عقود الشراء من الربط الخليجي نهاية الجاري

9/19/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
تمكنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من تجاوز الخروج الطارئ لثلاث وحدات إنتاجية في محطة الشعيبة الشمالية بقدرة إنتاجية تصل لنحو 600 ميغاواط دون اللجوء إلى القطع المبرمج ودون التأثير على الشبكة بشكل عام.
وقالت مصادر في الوزارة ان «الخروج الطارئ لـ 3 وحدات إنتاجية في محطة الشعيبة الشمالية لم يؤثر على شبكة الكهرباء والماء وذلك نتيجة انخفاض درجة الحرارة الذي أدى إلى انخفاض الأحمال واستقرار وضع الشبكة بشكل عام».
وقد بلغت الأحمال أمس 13890 ميغاواط في ظل درجة حرارة بلغت 41 مئوية، في اشارة إلى بدء انتهاء موسم الذروة الذي عادة ما يستمر إلى بداية شهر اكتوبر.
في سياق متصل، أوضحت المصادر ان الوزارة ستبدأ مطلع اكتوبر المقبل في برنامج صيانة الوحدات السنوي، استعدادا لموسم الصيف المقبل المتوقع ان يفوق فيه معدل استهلاك الطاقة 18 ألف ميغاواط.
وذكرت المصادر أن عقود شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، متوقعة ان تبدأ الوزارة في وقت مبكر العام المقبل إجراء مفاوضاتها بشأن شراء الطاقة من الدول الخليجية التي لديها فائض كهربائي خلال فترة أشهر الصيف للعام القادم.

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