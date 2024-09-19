عاملون في التربية سحبوا استقالاتهم بعد توضيح الديوان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
قام عدد كبير من العاملين في وزارة التربية
أمس بسحب كتب استقالاتهم والمتضمنة طلب الإحالة إلى التقاعد، وذلك بعد صدور توضيح من ديوان الخدمة المدنية بخصوص إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة والذي بين خلاله أنه لم يتم طرح أو تداول أي شيء في هذا الجانب. من جانب آخر، طلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية مكونات المشغول الفعلي لأعضاء الهيئتين الإشرافية والتعليمية بعد عملية النقل والندب.
وقال الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه إلى المناطق التعليمية: إنه في إطار الاستعداد لتنظيم ومتابعة متطلبات العام الدراسي 2024-2025 والجهود المبذولة من قبل قطاع التعليم العام تجاه متابعة المتغيرات على المشغول الفعلي (للكوادر الإشرافية والتعليمية) بعد عملية النقل والندب، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من حيث رصد متغيرات الميزانية، نطلب تزويدنا بالمشغول الفعلي حسب الحالة في 30/9/2024.
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