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عاملون في التربية سحبوا استقالاتهم بعد توضيح الديوان

9/19/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
قام عدد كبير من العاملين في وزارة التربية أمس بسحب كتب استقالاتهم والمتضمنة طلب الإحالة إلى التقاعد، وذلك بعد صدور توضيح من ديوان الخدمة المدنية بخصوص إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة والذي بين خلاله أنه لم يتم طرح أو تداول أي شيء في هذا الجانب. من جانب آخر، طلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية مكونات المشغول الفعلي لأعضاء الهيئتين الإشرافية والتعليمية بعد عملية النقل والندب.
وقال الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه إلى المناطق التعليمية: إنه في إطار الاستعداد لتنظيم ومتابعة متطلبات العام الدراسي 2024-2025 والجهود المبذولة من قبل قطاع التعليم العام تجاه متابعة المتغيرات على المشغول الفعلي (للكوادر الإشرافية والتعليمية) بعد عملية النقل والندب، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من حيث رصد متغيرات الميزانية، نطلب تزويدنا بالمشغول الفعلي حسب الحالة في 30/9/2024.

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