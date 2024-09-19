وزيرة الشؤون نعمل على تطوير الخدمات المجتمعية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
تحت رعاية وحضور وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة تم افتتاح صالة أفراح جديدة في منطقة جابر العلي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير مرافق لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناسبات الاجتماعية.
وأكدت الحويلة في تصريح على هامش الافتتاح أن هذه الصالة تعكس التزام وزارة الشؤون بتوفير بنية تحتية تلبي احتياجات المواطنين والسعي الى تقديم مرافق متكاملة تخدم المجتمع وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، مؤكدة أن هذا المشروع جزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم المجتمع وتوفير الخدمات في جميع المناطق.
وأضافت أن مثل هذه المرافق تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتوفر بيئة مريحة وحديثة للمناسبات العائلية، مبينة أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لتتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق الرفاه الاجتماعي، وأن هذه الصالة ما هي إلا خطوة جديدة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن مساحة الصالة تبلغ 1000م2 مصممة لخدمة سكان منطقة جابر العلي والمناطق المجاورة، وهي تحت إشراف وإدارة جمعية جابر العلي التعاونية التي ستتولى مسؤولية تشغيلها.
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