Friday, 20 September 2024 05:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الشؤون نعمل على تطوير الخدمات المجتمعية

9/19/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تحت رعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة تم افتتاح صالة أفراح جديدة في منطقة جابر العلي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير مرافق لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناسبات الاجتماعية.
وأكدت الحويلة في تصريح على هامش الافتتاح أن هذه الصالة تعكس التزام وزارة الشؤون بتوفير بنية تحتية تلبي احتياجات المواطنين والسعي الى تقديم مرافق متكاملة تخدم المجتمع وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، مؤكدة أن هذا المشروع جزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم المجتمع وتوفير الخدمات في جميع المناطق.
وأضافت أن مثل هذه المرافق تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتوفر بيئة مريحة وحديثة للمناسبات العائلية، مبينة أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لتتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق الرفاه الاجتماعي، وأن هذه الصالة ما هي إلا خطوة جديدة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن مساحة الصالة تبلغ 1000م2 مصممة لخدمة سكان منطقة جابر العلي والمناطق المجاورة، وهي تحت إشراف وإدارة جمعية جابر العلي التعاونية التي ستتولى مسؤولية تشغيلها.

MENAFN19092024000130011022ID1108694658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث