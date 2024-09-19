خطة شاملة لتشجير الشوارع والطرقات الخارجية والمنافذ الحدودية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
علمت «الأنباء» من مصادر أن اللجنة العليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء التي شكلت أخيرا، بدأت في وضع خطة التشجير الشاملة، مركزة في الخطة على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التشجير، وذلك لدورها في إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المحافظات، فضلا عن دورها في خفض درجة الحرارة، وتقليل الغبار، وتطوير طرق الزراعة وتوفير بيئة صحية.
وأوضحت المصادر أن جميع الجهات المعنية سواء المنتمية إلى الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأكاديمية وضعت في اعتبارها ضرورة البدء في تنفيذ الخطة التي تعتمد على تشجير الشوارع والمرافق والطرقات الخارجية والمنافذ الحدودية والجسور الاستراتيجية.
وأفادت بأن الجمعيات التعاونية سيكون لها دور فاعل في تبني ملف التشجير من منطلق المسؤولية المجتمعية، ولإيمانها بأهمية التشجير في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على المناطق السكنية في جميع المحافظات.
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