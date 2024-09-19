خطة شاملة لتشجير الشوارع والطرقات الخارجية والمنافذ الحدودية

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريعلمت «الأنباء» من مصادر أن اللجنة العليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء التي شكلت أخيرا، بدأت في وضع خطة التشجير الشاملة، مركزة في الخطة على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التشجير، وذلك لدورها في إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المحافظات، فضلا عن دورها في خفض درجة الحرارة، وتقليل الغبار، وتطوير طرق الزراعة وتوفير بيئة صحية.

وأوضحت المصادر أن جميع الجهات المعنية سواء المنتمية إلى الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأكاديمية وضعت في اعتبارها ضرورة البدء في تنفيذ الخطة التي تعتمد على تشجير الشوارع والمرافق والطرقات الخارجية والمنافذ الحدودية والجسور الاستراتيجية.

وأفادت بأن الجمعيات التعاونية سيكون لها دور فاعل في تبني ملف التشجير من منطلق المسؤولية المجتمعية، ولإيمانها بأهمية التشجير في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على المناطق السكنية في جميع المحافظات.