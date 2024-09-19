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اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية من 112 حالة

9/19/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من (112) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن قرار اللجنة جاء كالآتي: 1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (1) حالة.
2- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (12)
حالة.
3- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (58) حالة.
4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (41) حالة.

MENAFN19092024000130011022ID1108694656

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