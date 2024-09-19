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تصعيد إسرائيلي على الجنوب وارتفاع حصيلة تفجيرات اللاسلكي ومصدر رسمي رفيع لـالأنباء نقترب من انتخاب رئيس

9/19/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل
بعد الضربتين الكبيرتين يومي 17 و18 سبتمبر، وعودة الحركة إلى شوارع العاصمة بيروت أمس، وفتح المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية والخاصة أبوابها، صعدت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. فراس الأبيض ارتفاع حصيلة يومين من تفجيرات الأجهزة اللاسلكية إلى 37 قتيلا ونحو 2931 إصابة.
وذكر الوزير أن من بين هؤلاء 25 قتيلا و608 مصابين بالتفجير الثاني أمس الأول.
وتزامنا مع كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تعليقا على تفجيرات اللاسلكي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جديدة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، فيما انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل مشيرة إلى إطلاق نار من لبنان. وقال الجيش إنه ضرب أهدافا لحزب الله بهدف تقليص قدراته وتقويض بنيته التحتية، وترافق الخطاب مع خرق طائرات إسرائيلية لجدار الصوت فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.
بدوره، قال السيد حسن نصرالله إن الحزب تعرض «لضربة كبيرة وقاسية أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان». وأضاف «يمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء بأنه إعلان حرب».
واعتبر أن اسرائيل كانت تريد «ضرب نظام القيادة والسيطرة بما يشيع حالة فوضى في بنية المقاومة، وهذا لم يحصل لحظة واحدة»، وكذلك «ضرب بيئة المقاومة وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة كي تضغط على قيادة المقاومة». وأكد أن «جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة، وهذا قلناه سابقا». في أي حال مضت البلاد نحو الاستمرار في الصمود و«المواجهة المدروسة لعدو يتمتع بإمكانات هائلة ومسنود من دول كبرى»، بحسب مصدر رسمي لبناني.
وتحدث المصدر لـ «الأنباء» عن «اقترابنا من انتخاب رئيس للجمهورية، بجهود محلية وعربية ودولية. وكان العمل جاريا لدى أحد الأقطاب (قصد به رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع) لتأمين نصاب قانوني للجلسات 86 نائبا، وفق القاعدة التي كرسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعطت ضمانة للمسيحيين، لم يوضحها اتفاق الطائف، لجهة إصرار بري على تثبيت حق المسيحيين في انتخاب الرئيس بإجماع وطني تكون لهم الكلمة الأساس فيه. وهذا الموقف لاقى التقدير من قبل البطريرك الماروني الراحل الكاردينال نصرالله صفير، الذي شكر الرئيس بري في العلن على خطوته».
وتابع المصدر: «لا شك في ان التطورات الأخيرة والهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة في العصر الحديث لتاريخ الدول، ستؤجل الاستحقاق الرئاسي فترة لا تتعدى 15 يوما، مع التعويل على عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية كبرى يريدها ويسعى إليها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستفيد من اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، ومن دور اللوبي اليهودي المرجح فيها».
ونقل المصدر عن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قوله: «حفلة جنون هنا»، في إشارة إلى إخفاق هوكشتاين في مهمته الأخيرة لدى الإسرائيليين. وتابع المصدر: «حتى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المقرب من الأميركيين لم يجار هوكشتاين في طرحه شمول وقف إطلاق النار في غزة بوقف تلقائي للحرب في لبنان».
وركز المصدر اللبناني الرسمي الرفيع «على العمل على تحصين الداخل اللبناني». وثمن عاليا «التضامن الوطني الكبير مع المصاب الجلل، وخصوصا التصريح العلني غير المسبوق للدكتور سمير جعجع الذي استنكر ما جرى».
وتابع: «ينتظر سفراء الخماسية حضور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، لتفعيل الزخم في الملف الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022. وباتوا مقتنعين بضرورة عقد لقاءات تشاور، بعد عرض الرئيس نبيه بري الاتفاق على تأمين النصاب القانوني، تمهيدا للتوجه إلى المجلس النيابي والاقتراع باستمرار على طريقة انتخاب بابا الفاتيكان، إلى حين خروج الدخان الأبيض».
في المواقف، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «ضرورة ان يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الإسرائيلي والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان، والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى». وقال: «ان المسؤولية الأولى في هذا الإطار يتحملها المجتمع الدولي وعليه ردع اسرائيل عن عدوانها، لأن هذا الأمر لا يعني لبنان فقط بل الإنسانية جمعاء». وشدد ميقاتي على ان جلسة مجلس الأمن التي تنعقد اليوم، بمشاركة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، «مطلوب منها الخروج بموقف رادع يوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل». وأعلنت دوائر الرئاسة الثانية في عين التينة، تلقي الرئيس نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم فيه الأخير التعازي بالضحايا. وجدد موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز لبنان الأوضاع الراهنة. في حين طالب بري ان يبادر المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة ولبنان، مثمنا الدور الفرنسي.
كذلك اتصل ماكرون بالرئيس نجيب ميقاتي.
وفي سياق آخر، وصف مصدر طبي لـ «الأنباء» ما جرى الثلاثاء والأربعاء بـ «جريمة كبرى ستترك بصمات كارثية لن تنسى، نظرا إلى حجم الإصابات المرعبة في عيون المستهدفين، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه او الشفاء منه كما بقية الإصابات الاخرى».
في هذا الوقت عرضت إسرائيل صورا لدبابات تتجه نحو الحدود اللبنانية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان 250 دبابة نقلت من الجنوب إلى الشمال. فيما قال نتنياهو: «ما نقوم به هو العمل لإعادة المستوطنين إلى منطقة الحدود وسنفعل».

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