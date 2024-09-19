وقف المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم بإجراء البيومترية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 الجاري، حيث سيتم وقف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة.
وقالت «الداخلية» إنه سيتم وقف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، وسيتم استقبال المراجعين في المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء.
وختمت الوزارة بالقول: يتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.
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