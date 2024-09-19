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وقف المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم بإجراء البيومترية

9/19/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 الجاري، حيث سيتم وقف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة.
وقالت «الداخلية» إنه سيتم وقف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، وسيتم استقبال المراجعين في المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء.
وختمت الوزارة بالقول: يتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.

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