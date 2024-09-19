الشؤون تنفذ 4 مشاريع تنموية حتى 2027

بشرى شعبان

أطلقت وزارة الشؤون عددا من المشروعات التنموية المعتمدة ضمن خطة ورؤية الكويت التنموية في 4 متنوعة ومختلفة، وهي مشروع الـ 1000 يوم لتنمية الطفولة المبكرة وحوكمة العمل التعاوني ومشروع ضمان عدالة شبكة الأمان ومشروع التوسع في مبادرة حاضنة الأعمال بوتيك 33. وقد استعرض وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د.خالد العجمي لـ «الأنباء» أهداف المشاريع ومدة تنفيذها والفئات المستهدفة منها بالإضافة إلى ميزانيتها.

وأوضــح أن مشــــروع الـ 1000 يوم لتنمية الطفولة هو مشروع تنموي يهدف إلى تمكين جميع الأطفال الصغار، بدءا من مرحلة الحمل إلى سن الالتحاق ما قبل المدرسة، من تحقيق امكاناتهم التنموية في بيئات وبرامج وسياسات رعاية منصة وشاملة يتوافق المشروع مع مرتكزات رؤية الكويت 2035 كويت جديدة وبشكل خاص مع ركيزة رأسمال بشري ابداعي. تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل تربويا ودينيا وذهنيا،

بالإضافة إلى تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين وأساليب التعليم، وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي وتطوير الخبرات المهنية والمهارات للمهنيين ومقدمي الخدمة العاملين في مجال رعاية الطفولة ووضع وتطبيق إستراتيجيات وسياسات وتدابير للتواصل وتعديل السلوك الاجتماعي وتقنيات التربية الإيجابية والرعاية الولادية السليمة لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بقانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 للكشف عما بها من فجوات للتعديل أو استحداث ما يكملها، إلى جانب إصلاح أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية واعتماد تكنولوجيا وتقنيات علاج حديثة، وإعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة، ووضع المبادرات ذات الأهمية على رأس الأولويات من أجل الإسراع بمشاريع الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى إعداد دورات المعلمات رياض الأطفال والعاملين وإعداد الكوادر والتدريب على معايير الجودة الشاملة، وتوسيع نطاق التعليم قبل الابتدائي لجميع الأطفال وتعزيز مشاركة المجتمع من خلال برامج الأبوة والأمومة، وتزويد المتعلمين بالكفايات والمهارات التربوية والمعرفية للعمل والتعامل مع الأطفال في سياقات صعبة.

وأضاف العجمي انه يتضمن ايضا إنشاء منصة إلكترونية لتكون دليل الأسرة لتوعية الآباء والأمهات بأسس التربية الإيجابية من خلال خبراء مختصين بتنمية الطفولة المبكرة، ولتكون الكويت من الدول الرائدة عالميا في مجال تنمية الطفولة المبكرة عند تنفيذ سلسلة من مبادرات الاتصالات والإعلام والرؤية. وقد حددت مدة تنفيذ المشروع من ابريل 2024 إلى 31 مارس 2027، على ان تقوم إدارة رقابة الحضانات الخاصة في الوزارة بتنفيذه وقد حددت الميزانية التمويلية للمشروع بثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعين ألفا ومئتين وخمسين دولارا.

وكشف العجمي عن ان الوزارة اطلقت في شهر اغسطس الماضي مشروع عمل إطار عام لحوكمة العمل في الجمعيات التعاونية لتحقيق شفافية أكبر في الخدمات المقدمة من الجمعية للمساهمين والمستثمرين، وتحديد الواجبات والمسؤوليات عبر وضع بطاقة وصف وظيفي تحدد مهام كل وظيفة إشرافية، ووضع خطة تسويقية لكل جمعية تكون معتمدة من مجلس الإدارة وعليها يتم متابعة تطور عمل الجمعية.

يهدف المشروع إلى معالجة الأسباب والثغرات التي أدت إلى انخفاض أرباح الجمعيات التعاونية، وزيادة التجاوزات المرصودة من قبل المراقبين الماليين والاداريين العاملين في الجمعيات التعاونية ولجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، وتحديد الواجبات والمســــــؤوليات على كل من أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات التعاونية، والجهاز الإداري فيها والحفاظ على أموال المساهمين وتنمية وتنوع الاقتصاد الخاص بسوق التجزئة في الجمعيات التعاونية والحفاظ على الأمن الوطني الغذائي والقدرة على الصمود في وقت الأزمات وزيادة رأس المال البشري والرعاية الاجتماعية، حيث انها تخصص نسبة من أرباحها للصرف على الخدمات الاجتماعية لمساهميها، وجار العمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى التنمية والتنويع الاقتصادي، وتوفير الأمن الوطني والقدرة على الصمود بالإضافة إلى اعداد رأس المال البشري وإنجاز الهياكل التنظيمية للجمعيات والاتحادات التعاونية، ووضع تصورات للقرارات الوزارية المطلوب تعديلها بناء على احتياجات العمل. واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للجمعيات والاتحادات التعاونية، إلى جانب اعتماد خطط العمل والخطط التسويقية للجمعيات والاتحادات التعاونية، مشيرا إلى انه تم تحديد مدة انجازه من 1/10/2023 إلى 30/9/2026 من قبل القطاع التعاون ممثلا في إدارة رقابة والتفتيش على ان يتم وضع تصورات للقرارات الوزارية المطلوب تعديلها بناء على احتياجات العمل.

وأضاف العجمي ان الوزارة اعتمدت تفاصيل مشروع ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير وتنمية شبكة الأمان الاجتماعي لأجل مزيد من الكفاءة والعدالة، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجا، اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات، وجار تنفيذ رأس المال البشري والرعاية الاجتماعية، الكفاءة الإدارية الحكومية، عبر تأثير النوعي لتحسين الاجتماعي من خلال ضبط معايير الاستهداف والتأثير الكمي عن طريق ضبط عملية هدر الموارد المالية الناتجة عن اختلال دقة الاستهداف ومستوى استهداف الفئات المستحقة لبرنامج شبكة الأمان.

وانطلق العمل في المشروع ابريل الماضي والمقرر الانتهاء منه في 31/3/٢٠٢٧. وتم تحديد الانجازات الرئيسية للمشروع وهي منظومة مؤشرات خاصة بشبكة الأمان الاجتماعي تساعد في عملية متابعة وتقييم الأداء بشكل مستمر.بالاضافة إلى تأسيس كيان إداري معني بوضع ومتابعة سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وتم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع وهي:

إعداد دراسة الوضع الراهن لشبكة الأمان الاجتماعي في الكويت. وتعديل واستحداث مجموعة تشريعات تواكب التوجهات الحديثة لشبكة الأمان الاجتماعي.

كما كشف العجمي عن بدء الوزارة في تنفيذ توسيع حاضنة الأعمال بوتيك 33 بهدف تسويق منتجات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية ونقلها من الاتكالية إلى الاستقلالية وتوفير بيئة مناسبة تقدم للمرأة الكويتية فرصة لتحقيق ذاتها وخوض الاعمال التجارية والمشاريع المتنوعة ودعم مهاراتها. وتم الانتهاء من افتتاح الفرع الأول ومازال التسجيل مستمرا للاستفادة من المكان،

بعد اختيار الأولويات الاستراتيجية التي ترتبط بها المبادرة من الخيارات التالية: الاستدامة المالية: إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة.

التأثير النوعي للمشروع: عدم الاعتماد على المساعدة الاجتماعية كمصدر وحيد ودائم للمنتفعات والتوسع في انشاء الحاضنات في جميع محافظات الكويت عند نهاية تنفيذ المشروع. وبدأ تنفيذ المبادرة المشروع: 2024/7/14 ويستمر حتى 2027/3/31.

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