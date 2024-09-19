جزيئات الذهب «تفتك» بمرض السرطان

جزيئات الذهب «تفتك» بمرض السرطان
التاريخ
9/19/2024 7:14:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت دراسات أجراها علماء روس أن جزيئات الذهب يمكن استعمالها لتطوير علاجات بعض أنواع السرطان، حسب ((روسيا اليوم))، إذ أظهرت اختبارات جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية، في الصدد، أفضل النتائج من حيث القدرة على الوصول إلى الأورام.
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