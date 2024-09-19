جزيئات الذهب «تفتك» بمرض السرطان

أظهرت دراسات أجراها علماء روس أن جزيئات الذهب يمكن استعمالها لتطوير علاجات بعض أنواع السرطان، حسب ((روسيا اليوم))، إذ أظهرت اختبارات جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية، في الصدد، أفضل النتائج من حيث القدرة على الوصول إلى الأورام.

MENAFN19092024000110011019ID1108694601