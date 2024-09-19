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طريقة جديدة تسرع تشخيص الصرع

9/19/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية عن تطوير طريقة جديدة تسرع آليات تشخيص الصرع. وتبعاً للمعلومات التي أوردتها الجامعة فإن الطريقة الجديدة تعتمد على نظام تسلسلي، يجمع بين الذكاء الاصطناعي وخبراء فيزيولوجيا الصرع، وهذه الطريقة يمكن أن تسرع وتحسن بشكل كبير دقة الكشف عن نوبات الصرع.

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