السلمان: جهود كبيرة لنشر الكرة الطائرة في الدولة مع انطلاقة الموسم اليوم

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الرجال في الموسم الجديد 2024 - 2025، وبمشاركة 8 أندية تم توزيعها على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى، شباب الأهلي، العين، النصر وبني ياس، والمجموعة الثانية، الوصل، الجزيرة، عجمان وحتا.

وتقام مباريات البطولة على محايدة، وتشهد الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة، مواجهات شباب الأهلي مع العين، والنصر مع بني ياس، والوصل مع حتا، وعجمان مع الجزيرة، وتقام الجولة الثانية في 27 سبتمبر الجاري، وتجمع العين مع النصر، وشباب الأهلي مع بني ياس، وحتا مع الجزيرة، وعجمان مع الوصل.

وتجمع الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات يوم 4 أكتوبر المقبل، مواجهات بني ياس مع العين، والنصر مع شباب الأهلي، وعجمان مع حتا، والجزيرة مع الوصل، ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى اللعب على لقب البطولة يومي 15 و18، وفي حالة تبادلهما الفوز سيكون هناك لقاء ثالث حاسم يوم 22 من الشهر نفسه.

وأكد عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، على استمرار جهود الاتحاد في زيادة انتشار وقاعدة اللعبة في الدولة، وأشار إلى أن تلك الجهود أثمرت عن مساعي حالية من بعض الأندية لإدراج الطائرة على صعيد الفريق الأول ضمن أنشطتها، على الرغم من قيام بعض الأندية الأخرى بتجميد نشاط بعض فرق المراحل السنية في اللعبة.

وأوضح أن الاتحاد يحاول زيادة انتشار الطائرة من خلال محاولات إدماج فرق من أندية الجاليات أو المؤسسات الخاصة في أنشطة اللعبة الموسمية، وأكد أن تلك المحاولات حققت نجاحات لافتة خلال السنوات الأخيرة.