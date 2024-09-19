سالم بن هويدن: الذيد قادر على بلوغ دوري المحترفين

عبّر سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، عن تفاؤله بقدرات وإمكانات ناديه، إلى جانب ثقته بالفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، بالصعود لمصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك لاستكمال مسيرة أندية إمارة الشارقة في مسابقة الدوري، إذ يوجد حالياً 5 أندية الأضواء من إمارة الشارقة، وهي الشارقة وخورفكان وكلباء والبطائح ودبا الحصن.

لافتاً إلى أن جميع أندية الإمارة تمتلك الإمكانات التي تضعها في دوري الكبار، وذلك إلى جانب توفر العنصر البشري من اللاعبين، وتهيئة الأجواء المناسبة، والدعم الدائم والمستمر من قبل حكومة الإمارة، والوجود والمتابعة المستمرة لرئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي.

وامتدح ابن هويدن الجهاز الفني لفريق الذيد، بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، الذي يملك سمعة جيدة من خلال الفرق التي أشرف على تدريبها خلال المواسم الثلاثة الماضية، وقال راقبت هذا المدرب جيداً، من خلال عمله في أكثر من نادٍ، وهو يعتبر من المدربين الجيدين في دوري الدرجة الأولى، ولذلك نعول عليه كثيراً خلال الموسم الحالي في قيادة الفريق، بجانب اللاعبين، إلى تحقيق حلم جماهير الذيد والمنطقة الوسطى بالتأهل لدوري المحترفين. وقال بالإمكانات الحالية نستطيع أن نصل بالذيد للمكان الذي ينشده في دوري الأضواء والشهرة.

وقال ابن هويدن، الجهاز الفني يكثف جهده من أجل تحقيق النتائج الجيدة، وحتى اللاعبون يملكون الحماس الزائد، ويتطلعون إلى تحقيق النتائج الجيدة في المسابقة، وتابع: تم استقطاب لاعبين على مستوى عالٍ، ولديهم خبرة سابقة في دوري المحترفين، إلى جانب اللاعبين الأجانب، الذين تم انتدابهم من الخارج، وكانوا أيضاً مميزين في دورياتهم الخارجية، وبعضهم نال لقب الهداف، من خلال لعبهم في الأندية التي قدموا منها.

وعرج سالم بن هويدن على قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد تخصيص موقع للمدينة الرياضية في المنطقة الوسطى للإمارة. وأوضح ابن هويدن أن المدينة الرياضية، تُعدّ إضافة قيمة، تسهم في تعزيز المشهد الرياضي في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن هذه المدينة ليست مجرد منشأة رياضية جديدة، بل هي جزء من سلسلة العطاءات والمكارم التي يقدمها صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية في الإمارة. وأضاف أن المدينة ستشكل حلقة متكاملة لنشر الرياضة، وتعزيز دور الأندية في توفير بيئات رياضية متقدمة، ما يسهم في تحقيق رؤية سموه في دعم الشباب، وإتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة.