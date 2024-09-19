3 مباريات تدشن التصفيات التمهيدية لـ«أغلى الكؤوس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
حيث يتأهل فريقان عند نهاية المسابقة إلى دور الـ(16) من البطولة الأغلى وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة الـ(14)، وكانت القرعة التي أجريت أواخر أغسطس الماضي قد أعفت الظفرة من خوض مباريات الدور التمهيدي وبالتالي التأهل بشكل مباشر إلى الدور الثاني باعتبار أن عدد المسابقة فردي ((15 فريقاً)).
مواجهات منتظرة
وتقام اليوم 3 مباريات مهمة تجمع الإمارات ومصفوت في لقاء يحمل في طياته الكثير بعد تلقي ((الصقور)) الهزيمة أمام ((القناصة)) بثلاثية نظيفة في أولى جولات دوري الدرجة الأولى، لذلك يبحث الإمارات عن رد اعتبار هزيمة السبت الماضي ورد الدين للقناصة بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله.
وفي اللقاء الثاني يرحل دبا الفجيرة المنتشي بفوزه على الحمرية لملعب العربي لملاقاة ((غلف اف سي)) في مباراة لن تكون سهلة على كل فريق، ويطمح الدكتور عبدالله مسفر، مدرب النواخذة، لعبور عقبة دور الـ16 والتأهل لربع النهائي لكن المهمة لن تكون سهلة على الرغم من عدم خوض الفريق المضيف لأي لقاء رسمي منذ انطلاقة الموسم بعد أن تم إلغاء مباراته الافتتاحية في الدوري ضد الظفرة.
ويلتقي في اللقاء الثالث من تمهيدي الكأس الغالية الفجيرة الخاسر أمام حتا في الدوري أمام فليتوود يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، والذي لم يلعب أيضاً مباراته الافتتاحية في الدوري أمام مجد بسبب عدم استيفاء الفريقين للشروط.
4 لقاءات
وتقام غداً السبت 4 مباريات تجمع حتا والعربي في أقوى مواجهات الدور التمهيدي، والذيد يواجه الحمرية في ديربي الشارقة، ويونايتد يلتقي بغلف يونايتد في مباراة مهمة لكل فريق، فيما يستقبل الجزيرة الحمراء على أرضية ملعبه برأس الخيمة فريق مجد وتعتبر هذه المباراة الأولى للفريقين خلال الموسم الكروي الحالي.
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