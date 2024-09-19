3 مباريات تدشن التصفيات التمهيدية لـ«أغلى الكؤوس»

تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تلعب بنظام خروج المغلوب من واحدة.

حيث يتأهل فريقان عند نهاية المسابقة إلى دور الـ(16) من البطولة الأغلى وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة الـ(14)، وكانت القرعة التي أجريت أواخر أغسطس الماضي قد أعفت الظفرة من خوض الدور التمهيدي وبالتالي التأهل بشكل مباشر إلى الدور الثاني باعتبار أن عدد المسابقة فردي ((15 فريقاً)).

مواجهات منتظرة

وتقام اليوم 3 مباريات مهمة تجمع الإمارات ومصفوت في لقاء يحمل في طياته الكثير بعد تلقي ((الصقور)) الهزيمة أمام ((القناصة)) بثلاثية نظيفة في أولى جولات دوري الدرجة الأولى، لذلك يبحث الإمارات عن رد اعتبار هزيمة السبت الماضي ورد الدين للقناصة بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله.

وفي اللقاء الثاني يرحل دبا الفجيرة المنتشي بفوزه على الحمرية لملعب العربي لملاقاة ((غلف اف سي)) في مباراة لن تكون سهلة على كل فريق، ويطمح الدكتور عبدالله مسفر، مدرب النواخذة، لعبور عقبة دور الـ16 والتأهل لربع النهائي لكن المهمة لن تكون سهلة على الرغم من عدم خوض الفريق المضيف لأي لقاء رسمي منذ انطلاقة الموسم بعد أن تم إلغاء مباراته الافتتاحية في الدوري ضد الظفرة.

ويلتقي في اللقاء الثالث من تمهيدي الكأس الغالية الفجيرة الخاسر أمام حتا في الدوري أمام فليتوود يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، والذي لم يلعب أيضاً مباراته الافتتاحية في الدوري أمام مجد بسبب عدم استيفاء الفريقين للشروط.

4 لقاءات

وتقام غداً السبت 4 مباريات تجمع حتا والعربي في أقوى مواجهات الدور التمهيدي، والذيد يواجه الحمرية في ديربي الشارقة، ويونايتد يلتقي بغلف يونايتد في مباراة مهمة لكل فريق، فيما يستقبل الجزيرة الحمراء على أرضية ملعبه برأس الخيمة فريق مجد وتعتبر هذه المباراة الأولى للفريقين خلال الموسم الكروي الحالي.