رشيد جابر مدرباً لعمان بدلاً من شيلهافي

أنهى المنتخب العماني تعاقده مع المدرب التشيكي، ياروسلاف شيلهافي ((بالتراضي بين الطرفين))، وفقاً لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد إنه ((يتقدم بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل)).وعين رشيد جابر مدرباً خلفاً لشيلهافي لقيادة المنتخب في المراحل المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026.قال في المؤتمر الصحافي لتقديمه ((سعيد جداً بالثقة التي أعطيت لي لتدريب المنتخب من قبل مجلس الإدارة)).