«بكنباور» اسماً لشارع ملعب «أليانز أرينا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت بلدية ميونيخ إعادة تسمية أحد الشوارع القريبة من ملعب ((أليانز أرينا)) الخاص ببايرن، وذلك تكريماً لأسطورة النادي البافاري فرانتس بكنباور الذي توفي في وقت سابق من العام الحالي، وفق ما أعلنت أمس.
وسيصبح اسم جزء من الشارع الذي يُطلق عليه حالياً فيرنر هايسنبرغ آلي ويمتد بمحاذاة الملعب في شمال المدينة، فرانتس بكنباور بلاتس. وهذا التغيير يعني أن الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي أبطال أوروبا في مايو 2025، سيقع رسمياً في فرانتس بكنباور بلاتس 5، وهو رقم ((القيصر)) الذي توفي في يناير الماضي عن 78 عاماً، على أن يبدأ مفعول تغيير التسمية اعتباراً من 7 يناير 2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
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