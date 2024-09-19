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«بكنباور» اسماً لشارع ملعب «أليانز أرينا»

9/19/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت بلدية ميونيخ إعادة تسمية أحد الشوارع القريبة من ملعب ((أليانز أرينا)) الخاص ببايرن، وذلك تكريماً لأسطورة النادي البافاري فرانتس بكنباور الذي توفي في وقت سابق من العام الحالي، وفق ما أعلنت أمس.

وسيصبح اسم جزء من الشارع الذي يُطلق عليه حالياً فيرنر هايسنبرغ آلي ويمتد بمحاذاة الملعب في شمال المدينة، فرانتس بكنباور بلاتس. وهذا التغيير يعني أن الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي أبطال أوروبا في مايو 2025، سيقع رسمياً في فرانتس بكنباور بلاتس 5، وهو رقم ((القيصر)) الذي توفي في يناير الماضي عن 78 عاماً، على أن يبدأ مفعول تغيير التسمية اعتباراً من 7 يناير 2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

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