سوزا: الفوز على «الحسين إربد» يعزز ثقتنا في أبطال آسيا 2

خطا شباب الأهلي بنجاح أولى خطواته على طريق المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الثاني 2024 - 2025، بفوزه على ضيفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3 ـ 1، في شهدت تألقاً وسيطرة شبه كاملة من ((الفرسان)) على أرض ملعبهم في استاد راشد مساء أول من أمس، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، ليتصدر الفريق المجموعة الرابعة مبكراً برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الكويت الكويتي.

وناساف الأوزبكي بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأولى، في حين بقي رصيد الحسين إربد خالياً من النقاط، مع العلم أنه يتأهل إلى الدور ثمن النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

سيطرة

وبسط شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وكان الطرف الأفضل انتشاراً والأخطر على مرمى الضيوف، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالخروج بانتصار تاريخي كبير، لولا التألق اللافت من يزيد أبو ليلى حارس مرمى الحسين إربد، وأطمئن جمهور ((الفرسان)) بفضل الأداء القوي، على جاهزية فريقهم لخوض البطولة، والتي تشهد جولتها الثانية يوم 2 أكتوبر القادم، حلول شباب الأهلي ضيفاً على ناساف في قرشي، ولقاء الحسين إربد مع الكويت في الأردن.

ثقة الفوز

من جانبه، قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: ((لعبنا بشكل جيد، وحققنا انتصاراً مهماً، والفوز يعزز من ثقتنا، خاصة عندما نواجه فريقاً يضم 14 لاعباً من عناصر المنتخب الأردني المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمتصدر لمجموعته، وكنا الأفضل في الشوط الأول قياساً بالسيطرة، وبعدد فرص التسجيل الضائعة)).

وأضاف: ((أعتقد أننا كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف، وكرة القدم الحديثة تعتمد على الأداء داخل أرض الملعب بعقلية احترافية، وعطاء اللاعبين في الفريق للوصول إلى أحسن أداء، مع الفوز في كل المباريات، وصولاً إلى تحقيق لقب البطولة، وهو ما نسعى إليه، ولكن علينا الآن إغلاق الصفحة الآسيوية، والتفكير في مواجهتنا التالية أمام الوحدة بعد غد الأحد، في دوري أدنوك للمحترفين)).

منافسة

فيما قال مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي: ((أضعنا فوزاً بعدد أكبر من الأهداف، ولكن يبقى الفوز مهماً بالنقاط الثلاث في أولى مبارياتنا بالبطولة الآسيوية، وتألق الحارس يزيد أبو ليلى، في الدفاع عن مرمى الحسين إربد، منعنا من تسجيل أكثر من 3 أهداف، ورغبتنا كبيرة في المنافسة بقوة على لقب البطولة الآسيوية، لأننا في شباب الأهلي تعودنا على تحقيق البطولات، والبداية جيدة، وعلينا الاستمرار على نفس المنوال في مبارياتنا التالية)).

في حين، قال حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي: ((سعداء بالفوز، وأنا أتعلم من إخواني بالفريق، وأشكر المدرب على منحي فرصة للمشاركة، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، وأنجح في تقديم العرض القوي مع زملائي، والمساهمة في تحقيق الانتصارات، وأتمنى التوفيق والوصول إلى اللقب الآسيوي، إلى جانب المنافسة بقوة على بقية ألقاب البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم)).

وفي المقابل، قال يزيد أبو ليلى حارس مرمى الحسين إربد: ((حاولنا مجاراة شباب الأهلي على أرض الملعب، ولكن فارق الخبرة ساعد المنافس على تحقيق الفوز، وفي الحقيقة شباب الأهلي كان يستحق البقاء والمنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأتمنى أن ننجح في التعويض في مباراتنا التالية على ملعبنا، لأن طموحنا الوصول إلى أبعد أدوار البطولة الآسيوية)).