مواجهتان في انطلاقة الجولة الثالثة لدوري المحترفين

تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران اليوم، بعد فسح المجال لمباريات المنتخب في تصفيات المونديال، وتقام اليوم مواجهتان، حيث يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، في الخامسة والنصف، فريق عجمان، ضمن الجولة الثالثة، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار.

ويتطلع بني ياس إلى الوصول للنقطة السادسة، حيث يملك في رصيده 3 نقاط، وضعته في المركز السابع، بعد جولتين من المسابقة، حيث حقق فوزاً مستحقاً 2 - 0 في الجولة الأولى على حساب الجزيرة، وخسر في الثانية 1 - 4 أمام النصر.

أما عجمان، فيبحث عن الفوز الأول له في هذا الموسم، والعودة إلى المسار الصحيح، بعدما تلقى هزيمتين من الوحدة وشباب الأهلي، ويعول على نتائجه في مبارياته الأخيرة أمام بني ياس، حيث تفوق على السماوي في آخر 4 مواجهات جمعتهما في الدوري، إذ تعادلا بنفس النتيجة 1-1 في مباراتين، وفاز عجمان في مباراتين.

ووصف سوزا مدرب بني ياس المباراة بـ ((التحدي الجديد)) بالنسبة لفريق أمام فريق قوي، ويملك لاعبين جيدين، ويختلف عن الجزيرة والنصر، اللذين واجههما بني ياس في المباراتين السابقتين. وقال: ((نبحث عن الفوز، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، واستعددنا جيداً خلال فترة التوقف، والجميع جاهز، باستثناء غياب خميس المنصوري، ولكن لدينا البدائل في الدفاع)).

وعن تفوق عجمان على بني ياس في المباريات الأخيرة، أضاف: ((كل الاحترام لفريق عجمان، ولكن ما حدث أصبح من الماضي، ونفكر فقط في مباراة اليوم)).

وأوضح رداً عن الاختلاف الذي ظهر عليه الفريق ما بين مباراتي الجزيرة والنصر، أن كل فريق لعب بطريقة مختلفة، والنصر قدم أداء رائعاً، وكان من المهم أن نبقى أقوياء من الناحية الذهنية عقب اللقاء، رغم الخسارة برباعية، والتركيز على تصحيح الأخطاء، ونجحنا في تقديم مستوى جيد في مباراتي دبا الحصن في كأس ((أديب))، والتأهل لربع النهائي، وبالتأكيد هناك مجال للتطور مع الوقت والعمل.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، تحت إشراف مدربه غوران، الذي أبدى تفاؤله بقدرة الفريق للعودة سريعاً من ناحية النتائج، وفقاً لمستواه، وعبّر عن ذلك في تعليقه على المباراة، قائلاً:

المباراة مهمة، أمام منافس كانت بدايته جيدة في الدوري، وفريقنا ظهر بمستوى جيد، رغم عدم الحصول على نقاط، وخاصة أمام شباب الأهلي، نحترم فريق بني ياس، ونأمل العودة من ملعبه بنتيجة إيجابية، حرصنا على تحليل فريق بني ياس بشكل جيد، من خلال مبارياته السابقة، نحاول التعامل مع نقاط القوة والضعف بما يجب، وأعتقد أن فريقنا يقدم كرة قدم جيدة، ولكن ينقصه النتائج، التي تأتي مع الاستمرار في هذا المستوى.

وأضاف غوران: الخسارة في أول مباراتين، وخوض المباراة الثالثة خارج ملعبنا، ليس سبباً لوجود أي ضغوط سلبية، ولكن الضغوط العادية موجودة في جميع المباريات، وبشكل عام، أنا راضٍ عن الفريق، والتحليلات كانت تشير إلى أن عجمان لم يستحق الخسارة في المباراتين السابقتين.

دبا والبطائح

وفي المباراة الثانية، يبحث دبا الحصن وضيفه البطائح عن الطريق لمعانقة الفوز الأول في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين عند الثامنة مساء اليوم، باستاد صقر بن محمد القاسمي، لحساب الجولة الثالثة من المنافسة، والتي تأتي بعد فترة استمرت 3 أسابيع.

ويدخل دبا الحصن اللقاء بجراح الخسارة في الجولتين الأولى والثانية، ليبقى بدون رصيد في المركز الثاني عشر، ما يزيد من درجات الحماس وسط لاعبيه، لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز على ضيفه، بعد أن أكمل تحضيراته في فترة التوقف، التي عمل خلالها الجهاز الفني على معالجة السلبيات، ورفع معدل اللياقة البدنية، بجانب خوض الفريق لمباراة ودية أمام كلباء، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أكدت استفادة الفريق من الفترة السابقة.

ويمتلك البطائح دافع الفوز أيضاً، بعد المباراة القوية التي قدمها أمام العين في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل 3-3، وأكدت وجود عناصر متميزة بالفريق، تتمتع بروح الإصرار والتحدي، والقدرة على مقارعة جميع المنافسين في بطولة الدوري، وركز البطائح في إعداده على الجمل التكتيكية، وخلق الانسجام بين اللاعبين، وتجهيز جميع العناصر لمشوار الموسم.