5 عوامل تشعل ديربي الوصل والنصر

ستكون جماهير الكرة الإماراتية على موعد مع قمة نارية في دوري أدنوك للمحترفين ستجمع بين الجارين الوصل والنصر غداً السبت، بملعب زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة المقبلة صراعاً شرساً بين الجارين لـ5 عوامل رئيسية، أولها نفاد تذاكر المباراة مبكراً قبل 4 أيام من موعدها، ما يؤكد أنها ستقام بحضور جماهيري كبير وبكامل الطاقة الاستيعابية للملعب التي تتشكل من 70% لجمهور ((الإمبراطور)) و 30% للعميد، وغالباً ما تشهد الديربي ندية وإثارة كبيرة بين جماهير الناديين، نظراً لرغبة كل منهما إثبات الأفضلية على حساب الآخر، إضافة إلى الأغاني والأهازيج التي تزيد من حماسة المدرجات.

وثانياً، سيشكل صراع المراكز بين الفريقين أحد أبرز العوامل التي ستقوي الصراع بين الفريقين على أرضية الملعب، حيث سيحاول الوصل بطل الموسم الماضي الإطاحة بالنصر من الصدارة وتجاوزه في جدول الترتيب في المقابل يسعى العميد إلى تعميق الفارق بينهما والحفاظ على موقعه في القمة.

كسر السيطرة

وثالثاً، سيعمل النصر على كسر سيطرة الوصل الذي تفوق عليه في 5 مباريات متتالية جمعتهما في الموسمين الماضيين، في المقابل سيحاول ((الإمبراطور)) تكريس هذا التفوق وتأكيد أفضليته في المواجهات الأخيرة.

أصحاب الخبرة

رابعا، يملك الفريقان العديد من اللاعبين المتميزين وأصحاب خبرة بإمكانهم قلب المعطيات في أي لحظة من المباراة، أبرزهم فابيو ليما صاحب 167 هدفاً في الدوري وهو هداف الفريق في لقاءات الديربي، وعلي صالح صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي في الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة.

ومن جانب النصر يوجد علي مبخوت الهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ219 هدفاً إلى جانب المغربي عادل تاعرابت صاحب التجربة الطويلة في الملاعب الأوروبية والأكثر تألقاً في صفوف العميد، ولطالما شكل نقطة قوة الفريق في المباريات الصعبة سواء بتسجيله الأهداف أو تمريراته الحاسمة، أسهم تاعرابت هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مباراتين فقط.

تحدٍ خاص

خامسا، تشكل المباراة تحدياً خاصاً للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي خسر جميع مواجهاته أمام الوصل في الموسم الماضي، حيث خسر شرودر مباراته الأولى ضد الامبراطور بنتيجة عريضة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عندما كان مدرباً للعين ثم خسر 3 مواجهات تباعاً وهو على رأس الجهاز الفني للنصر منها خسارة ثقيلة في نهائي كأس رئيس الدولة بأربعة أهداف نظيفة، ولم ينجح المدرب الهولندي في تسجيل أي هدف في شباك الوصل في المقابل قبل 9 أهداف، لذلك سيكون حريصاً على تجنب الخسارة الخامسة على التوالي حتى لا تتكرس لديه ((عقدة الوصل)).

وأكد شرودر أن النصر سيواجه خصماً قوياً ومتطوراً، مشيراً إلى أن النصر بدوره يعد خصماً قوياً وسيحاول إظهار المزيد من القدرات والإمكانات أفضل مما قدمه في المباريات السابقة، وقال: ندرك تماما أننا نخوض مباراة قوية ضد بطل الدوري وهو خصم قوي وتطور كثيراً مقارنة بالموسم الماضي ولكن نحن أيضاً خصم عنيد وقوي وسنحاول تأكيد ذلك في الملعب.

وصرح شرودر أن تعادل الوصل في الجولة الأولى لا يعني تراجعه مقارنة بالموسم الماضي بل هو فريق متطور وأصبح أكثر قوة.

وأوضح المدرب الهولندي أنه لا يهتم بالأرقام والإحصائيات التي ترجح كفة الوصل في الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أنه لكل مباراة حقيقتها على أرضية الملعب، كما رفض شرودر الاعتراف بأفضلية الوصل عليه في جميع المواجهات التي لعبها ضده وقال إن فريقه (النصر) كان أفضل في نهائي كأس رئيس الدولة وحتى في مباراة الإياب التي خسره بثنائية نظيفة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن مباراة مهمة تنتظرهم في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، أمام النصر، الذي استهل مشواره هذا الموسم بصورة جيدة، بقيادة فنية مميزة، مشيراً إلى أن لاعبي ((الإمبراطور)) يتطلعون إلى المباراة بحماس كبير، لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد حصد الانتصار في المباراة الأخيرة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي فاز فيها الوصل على باختاكور الأوزبكي.

وأضاف ميلوش في المؤتمر الصحافي قبل مباراة ((الديربي)) أمام النصر، التي يستضيفها استاد زعبيل، أن جميع المباريات مهمة للوصل، والتي يتطلع من خلالها إلى حصد نقاط الفوز الثلاث، من بينها مباراة النصر، والتي قد تمثل حالة خاصة، كونها مباراة ((ديربي))، مبدياً تفاؤله تجاه ما سيقدمه اللاعبون في المواجهة المرتقبة أمام ((العميد)). وعن مدى جاهزية ليما للمباراة، لم يكشف مدرب الوصل عن قراره تجاه مشاركة اللاعب، وقال إن ليما يعد من العناصر المهمة، ويملك الفريق عناصر قادرة على التعويض في مختلف المباريات، لافتاً إلى أنه لا توجد غيابات أخرى، باستثناء اللاعبين المصابين من فترة طويلة.