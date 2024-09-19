ثبوت تناول 5 رياضيين للمنشطات في أولمبياد باريس

كشفت الوكالة الدولية للاختبارات أمس وجود خمس نتائج إيجابية بين نحو ثلث الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن المنشطات. والرياضيون الخمسة الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية هم: لاعبا الجودو العراقي سجاد غانم والأفغاني محمد سميم فيزاد.

إضافة إلى الملاكمة النيجيرية سينثيا تيميتايو أوغونسميلوري، والعداء الكونغولي دومينيك لاسكوني مولامبا والسباحة البوليفية ماريا خوسيه ريبيرا بينتو. ويُعد هذا الرقم أقل بحالة واحدة مقارنة بألعاب طوكيو 2021، على الرغم من أن نسبة الرياضيين الذي اختُبروا زادت بنسبة 4 % مقارنة بالألعاب السابقة، و10 % مقارنة بألعاب ريو 2016.

وقالت الوكالة الدولية للاختبارات التي كانت مسؤولة عن الاختبارات خلال الألعاب، إن 4770 رياضياً، أي 39 % من الإجمالي، خضعوا لتحليل عينات من بولهم ودمهم ودم مجفف خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس. وأوضحت الوكالة أن هذه كانت أعلى نسبة للرياضيين الذين اختُبروا على الإطلاق.

وذلك بعد عملية فحص مكثفة في عام 2024، حيث تم تحليل 90 % من المتسابقين مرة واحدة على الأقل قبل الألعاب.

وأضافت الوكالة أن أكبر عدد من الاختبارات أجريَ على الرياضيين من أكبر الوفود المشاركة مثل الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وأستراليا. وجاء في البيان ((شهدت رياضات مثل ألعاب القوى، السباحة، ركوب الدراجات، التجذيف والمصارعة أعلى عدد من فحوصات المنشطات)). وقد لا يكون هؤلاء الخمسة آخر من يُكشف، إذ صرحت الوكالة الدولية للاختبارات أن المرحلة الأخيرة من برنامجها لمكافحة المنشطات تشمل التخزين طويل الأمد وإعادة تحليل العينات التي جُمعت قبل الألعاب وخلالها.