تاعرابت أفضل لاعب في المحترفين خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية ((اتصالات))، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت لاعب النصر، متفوقاً على سردار أزمون (شباب الأهلي)، سفيان رحيمي (العين)، عثمان كامارا (الشارقة)، وأناتول أبانج (البطائح).
فيما توج بجائزة أفضل حارس مرمى، عبدالله التميمي حارس النصر، متفوقاً على الثنائي زايد أحمد (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة).وأخيراً حصل على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، ألفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر متفوقاً على أولاريو كوزمين (الشارقة)، وروني ديلا (الوحدة).
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