تاعرابت أفضل لاعب في المحترفين خلال أغسطس

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية ((اتصالات))، لفئات أفضل وحارس مرمى ومدرب.وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت لاعب النصر، متفوقاً على سردار أزمون (شباب الأهلي)، سفيان رحيمي (العين)، عثمان كامارا (الشارقة)، وأناتول أبانج (البطائح).

فيما توج بجائزة أفضل حارس مرمى، عبدالله التميمي حارس النصر، متفوقاً على الثنائي زايد أحمد (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة).وأخيراً حصل على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، ألفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر متفوقاً على أولاريو كوزمين (الشارقة)، وروني ديلا (الوحدة).