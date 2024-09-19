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إيسايلا لـ« البيان »: انتظروا «نسور خورفكان» قريباً

9/19/2024 7:14:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب خورفكان، أنه غير راضٍ عن نتائج فريقه في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور جولتين . وقال لـ((البيان)): لدينا آمال كبيرة هذا الموسم بتحقيق أفضل النتائج لكن البدايات دائماً ما تكون صعبة، خصوصاً في وضعية فريقي الذي واجه فرقاً قوية مع انطلاقة الدوري بعد أن وضعتنا القرعة ضد العين بطل دوري أبطال آسيا في افتتاحية الدوري ومن بعده مباشرة كان لقاء الوحدة المتوج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ولذلك لم يظهر الفريق بالشكل المطلوب، ونعد جمهور النادي بالتعويض في قادم المواجهات، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة المقبلة أمام العروبة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وأشار إلى أن لاعبي الفريق كلهم حماس ورغبة بتقديم أفضل ما لديهم والظهور بشكل قوي.

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