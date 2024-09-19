إيسايلا لـ« البيان »: انتظروا «نسور خورفكان» قريباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب خورفكان، أنه غير راضٍ عن نتائج فريقه في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور جولتين . وقال لـ((البيان)): لدينا آمال كبيرة هذا الموسم بتحقيق أفضل النتائج لكن البدايات دائماً ما تكون صعبة، خصوصاً في وضعية فريقي الذي واجه فرقاً قوية مع انطلاقة الدوري بعد أن وضعتنا القرعة ضد العين بطل دوري أبطال آسيا في افتتاحية الدوري ومن بعده مباشرة كان لقاء الوحدة المتوج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ولذلك لم يظهر الفريق بالشكل المطلوب، ونعد جمهور النادي بالتعويض في قادم المواجهات، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة المقبلة أمام العروبة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وأشار إلى أن لاعبي الفريق كلهم حماس ورغبة بتقديم أفضل ما لديهم والظهور بشكل قوي.
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