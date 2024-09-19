الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو مواصلة التحضيرات لانطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة ((بدون البدلة))، وذلك في الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري في صالة ((البيت متوحد)) بالشارقة.

وتعتبر هذه الجولة الثالثة من أصل خمس جولات للبطولة تقام خلال الموسم الجاري في مناطق مختلفة في الدولة، وتستقطب مشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك فئة الناشئين والشباب والكبار والأساتذة، مما يعزز روح التنافسية ويدعم تطور اللعبة في الدولة.

وتمنح البطولة اللاعبين المشاركين الفرصة لاختبار مهاراتهم في منافسات فئة ((بدون البدلة))، التي تتطلب أقصى درجات السرعة واللياقة والمهارة الفنية. وتوفر للاعبين والأندية منصة للفوز بالميداليات والجوائز النقدية التي تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون درهم، وصولاً إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية التي ستقام في أبوظبي في شهر ديسمبر من العام الحالي.

وذلك وفقاً لنظام تصنيف شامل يقوم على تقييم نتائج الأندية واللاعبين المشاركين في جميع الجولات ويهدف إلى ضمان التكافؤ وتعزيز روح التنافسية.وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثالثة من البطولة يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر.

ولكن نظراً للإقبال غير المسبوق تم إغلاق التسجيل مبكراً يوم أمس بعد الوصول إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية للمشاركات. هذا وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً استثنائياً لوضع خطط لاستيعاب الإقبال الاستثنائي، حيث قررت تمديد أيام المنافسات إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين وإعادة فتح باب التسجيل، لإتاحة فرصة المشاركة في المنافسات أمام أكبر عدد من اللاعبين.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((الإقبال الكبير على المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة ((بدون البدلة)) في الشارقة، يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة. وتمثل هذه الجولة خطوة مهمة على صعيد استكشاف المواهب وتطويرها، ما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات على المستويات الإقليمية والعالمية)).

وقال ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي دبي: ((سعداء بالمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، فهي تمثل منصة رفيعة المستوى للاعبين لاختبار مهاراتهم وتطوير استراتيجيات جديدة في نزالات فئة بدون البدلة.

كما تتيح هذه البطولة فرصة قيمة لجميع الفئات العمرية للمشاركة في منافسات قوية تعزز من قدراتهم وتظهر مدى التزامهم برياضة الجوجيتسو. ويتماشى ذلك مع سعينا الدائم لتقديم لاعبين متميزين يحققون أفضل النتائج، ويثبتون قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات)).

وتعد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو حدثاً رياضياً بارزاً يساهم في نشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً وستوفر منصة فريدة تلعب دوراً محورياً في تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الروابط العائلية والأسرية؛ وتمنح الجميع على اختلاف أعمارهم فرصة المشاركة والتفاعل في بيئة رياضية مميزة.