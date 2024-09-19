تصاعد القصف والغارات على جبهة لبنان وتحذيرات من حرب إقليمية

بعد تفجيرات لاسلكية دامية هزت لبنان على مدار يومين، تبادلت إسرائيل وحزب الله القصف على الحدود، ففيما شنت إسرائيل غارات على أهداف في جنوب لبنان، أسفر هجوم صاروخي مضاد من الحزب عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين، وفيما طالبت بيروت مجلس الأمن بموقف حازم بوقف العدوان والحرب التكنولوجية، استنكر الاتحاد الأوروبي نشر الرعب في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارات جديدة على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، فيما انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق نار من لبنان. وقال الجيش في بيان، إنه ضرب أهدافاً لحزب الله في لبنان بهدف تقليص قدرات حزب الله وتقويض بنيته التحتية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة المستوطنين النازحين من شمال إسرائيل إلى مستوطناتهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه قصف 6 مواقع لبنى تحتية تابعة لحزب الله ومنشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان، في مناطق شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الأسلحة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان.

وقال شاهد من وكالة رويترز، إن طائرات إسرائيلية مقاتلة نفذت عمليات اختراق صوتي هائلة فوق بيروت، الأمر الذي أصاب سكان لبنان بالذعر خوفاً من تصعيد كبير.

إلى ذلك، لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب 8 آخرون بجراح متفاوتة، أمس، جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه اصبع الجليل. وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن هناك إصابتين خطيرتين بجراح وتم نقلهما إلى المستشفى.

من جهته، كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أمس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلاً و3539 جريحاً. وأوضح الوزير، أن 12 شخصاً قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة البيجر الثلاثاء و25 شخصاً في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء.

وفيما قال جهاز الأمن في بلغاريا، إنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لحزب الله، قالت شركة آيكوم اليابانية المصنعة للعلامة التجارية لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بالتفجيرات، إنها لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة. على صعيد متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان، أدى إلى تعطيل خطير في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.

موقف حازم

سياسياً، طالب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، مجلس الأمن الدولي الذي يعقد اليوم جلسة لمناقشة الانفجارات التي طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله، باتخاذ موقف حازم لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على بلاده. وشدد ميقاتي في بيان، على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً حازماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها.

نشر رعب

واستنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، صادر عن بعثة الاتحاد لدى لبنان، الهجمات التي استهدفت أجهزة اتصال حزب الله، قائلاً إن المسؤول عنها يهدف إلى نشر الرعب في لبنان. وقال جوزيب بوريل: العشوائية المستخدمة غير مقبولة بسبب الأضرار الجانبية الحتمية والفادحة بين المدنيين، والعواقب الأوسع نطاقاً على السكان بالكامل، بما في ذلك الخوف والرعب وانهيار المستشفيات.

تضامن وتحذير

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال أجراه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، عن تضامنه مع لبنان وإدانته للتفجيرات. ودعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي إلى أي حل.

كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، كل الأطراف من مغبة التصعيد في الشرق الأوسط. وكتبت على منصة إكس: منذ أشهر، نجري نحن وكل شركائنا مناقشات ومكالمات هاتفية ونسعى جاهدين لتحقيق أي تقدم ممكن من أجل الاستقرار.. الهجوم والهجوم المضاد لا يؤديان إلى دفع المنطقة قيد أنملة نحو السلام.

توسيع حرب

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إسرائيل بتوسيع الحرب إلى لبنان. وقال الوزير: نرى أن إسرائيل بدأت بتكثيف هجماتها على لبنان خطوة بخطوة، التصعيد في المنطقة مثير للقلق، وصلنا إلى نقطة التي ليس أمام إيران وحزب الله والعناصر المقربة منهما سوى الرد.

وحذر الوزير التركي من أن الأردن لا ينوي لزوم الصمت في مواجهة الأمر الواقع الإسرائيلي الذي يثير القلق أيضاً. وقدر أن هناك خطر نشوب حرب تشمل الأردن ومصر والمنطقة بأكملها، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد لها قبل فوات الأوان.