تصاعد خلافات ماكرون ورئيس حكومته بشأن الوزراء

اشتدت الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ورئيس حكومته المعين حديثاً ميشيل بارنييه، بسبب عدم التوافق على أسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، فيما نفى الإليزيه شائعة استقالة بارنييه في أعقاب هذه الأزمة.

وذكرت صحيفة ((لوموند)) أن بارنييه قدّم مسودة أولية تضم أسماء وزراء مقترحين لمناصب حكومية للرئيس، ورفضها ماكرون في وقت لاحق بدعوى أنها غير متماسكة، ويهيمن عليها الجمهوريون.

ولم تضم اللائحة الأولية المقترحة سوى عدد قليل من الكتلة الماكرونية وهو ما رفضه الرئيس، معتبراً أنها ليست ((حكومة وحدة وطنية)). وقال مصدر مقرب من بارنييه لموقع قناة ((BFMTV)) إن ((رئيس الوزراء غاضب وقلق وقابل للانفجار))، ويضيف: ((إذا استقال، فستكون هذه بداية المشاكل)). وأضاف أن الخاسر هو ماكرون.. ((سننتقل من الحل الهش إلى اللا حل على الإطلاق)).

وفي وقت لاحق، نفت الرئاسة الفرنسية استقالة ميشيل بارنييه من الحكومة، وقال مصدر مقرب من ماكرون لموقع قناة ((BFMTV))، إن العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء جيدة جداً.

وأضاف: ((إن الأمر يتقدم، وإن رئيس الوزراء يواصل عمله)). واقترح رئيس الوزراء الجديد تعيين برونو ريتيللو، وهو مشرع جمهوري، لمنصب وزير الداخلية، ولوران فوكييز، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للمجموعة البرلمانية لليمين الجمهوري، لوزارة الاقتصاد، وآني جنيفارد نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمنصب وزيرة الزراعة، وديدييه ميجو لوزارة العدالة.

كما ضمت اللائحة الأولية الوزراء المستقيلين، وهم سيباستيان ليكورنو (وزير الدفاع)، وكاثرين فوترين (وزيرة العمل)، ورشيدة داتي (وزيرة الثقافة).