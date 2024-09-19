الكوليرا تنهش السودانيين وتفاقم المعاناة

يجتاح تفشٍ للكوليرا وسط السودان وشرقه مع المزيد من المعاناة والمخاطر والبؤس أناساً يعانون أساساً من أذى الحرب القاسية المستمرة من 17 شهراً.

حيث ارتفعت حالات الإصابات بمرض الكوليرا في عشر ولايات سودانية لأكثر من عشرة آلاف، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء المرض إلى ما يزيد على 300 شخص، في ظل توقف خدمات الصحة في عدد من الولايات، بينما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف)) من أن نحو 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا، وأمراض مميتة أخرى في السودان.

وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، الذي استعرضه مركز عمليات الطوارئ خلال اجتماعه الراتب عن تسجيل (271) إصابة جديدة، أول من أمس، من (4) ولايات، وبينها (3) حالات وفاة، بواقع (137) إصابة بنهر النيل، ومنها حالة وفاة واحدة، كسلا (91) إصابة ودون حالات وفاة، القضارف (39) إصابة، ومنها حالتا وفاة، ومن سنار (4) إصابات، ليرتفع عدد الإصابات من (10) ولايات (50 محلية)، إلى (10022) إصابة، ومنها (328) حالة وفاة.

وفي شمال السودان، أفادت وزارة الصحة بولاية نهر النيل بتسجيل 199 إصابة جديدة بمرض الكوليرا. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تسعى السلطات الصحية لمكافحة انتشار هذا الوباء.

وفقاً للتقارير، كانت محلية عطبرة الأكثر تضرراً بتسجيل 65 حالة، تلتها محلية الدامر بـ 61 حالة، ثم محلية بربر بـ 52 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة في محلية أبو حمد، وسبع حالات في محلية شندي، وحالتين في محلية البحيرة.وبحسب التقرير، فإن هناك تحديات تواجه عملية مكافحة الكوليرا، أهمها شح الدعم المقدم من المنظمات لتشغيل مراكز المعالجة، وضعف الوعي الصحي.

في الأثناء، قال ممثل اليونيسيف في السودان شيلدون ييت، إن اليونيسيف نفذت استجابة متعددة بالشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية للسيطرة على تفشي وباء الكوليرا في الولايات المتضررة، والحد من انتشار المرض ((نحن في سباق مع الزمن، مع هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، يمكن أن تنتشر الأمراض بسرعة أكبر، وتؤدي إلى تفاقم التوقعات الصحية بالنسبة للأطفال في الولايات المتضررة وخارجها)).

وأضاف ((تنبع الأزمات من الانخفاض الكبير في معدلات التطعيم وتدمير البنية التحتية للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة نتيجة للصراع المستمر، كما أن تدهور الوضع الغذائي للعديد من الأطفال في السودان يعرض الأطفال لخطر أكبر)).