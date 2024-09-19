قرار أوروبي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

تبنى أعضاء الأوروبي، في جلسة عامة في ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، قراراً يدعو الدول الأوروبية إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى العمق الروسي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووافق على القرار 425 نائباً، وعارضه 131، وامتنع 63 عن التصويت، وينص القرار على أن ((البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، لأن هذا يعيق قدرة أوكرانيا على ممارسة حقها الكامل في الدفاع عن نفسها)).

وأشارت الوثيقة إلى أن ((نقص الإمدادات من الذخيرة والأسلحة، فضلاً عن القيود المفروضة على استخدامها، يهدد بتقويض الجهود المبذولة في دعم أوكرانيا حتى الآن)). كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مواصلة توسيع العقوبات ضد روسيا، وتسريع تخصيص قرض بقيمة 50 مليار يورو لكييف، مع سداد عائدات الأصول المجمدة لروسيا، وإعداد إطار تشريعي للمصادرة الكاملة للأصول السيادية الروسية.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام القوات الروسية بالسيطرة على بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابعة لاستخبارات القوات الأوكرانية. وقبلها قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 42 طائرة مسيرة وواحداً من أربعة صواريخ، أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إن امرأة مسنة لقيت حتفها، وأصيبت امرأتان أخريان في ضربات روسية. على صعيد آخر، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة في معرض لنماذج الأنظمة الروبوتية، وقد عرضت للرئيس منصات مجنزرة، وطائرات انتحارية بدون طيار، وأنظمة استطلاع بطائرات مسيرة، وعينة من الذخيرة المتسكعة.

إلى ذلك، قالت صحيفة ((لوموند)): إن هجوماً جوياً شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ كروز جديدة أدى إلى تدمير عدد كبير من الأسلحة الروسية بعيدة المدى.