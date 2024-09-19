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إسرائيل توقف مشتبهاً في التخطيط لاغتيال نتانياهو

9/19/2024 7:14:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً للاشتباه في أن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات.

ووفق البيان، جندت الاستخبارات الإيرانية رجل أعمال إسرائيلي لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات. وأضاف البيان، أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية رونين بار ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.

ووفق ملف المحكمة فإن الموقوف يدعى مردخاي ممان وهو من عسقلان ومولود في العام 1952، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وجاء في وثائق المحكمة أن ممان موقوف منذ 29 أغسطس الماضي. وأشار البيان المشترك، إلى أن المواطن الإسرائيلي رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين عرفوه على رجل أعمال إيراني.

وجاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل. وشملت تلك المهام نقل أموال أو مسدس وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقاً لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر. كذلك طُلب من الإسرائيلي أداء مهام إضافية بما في ذلك تجنيد عميل في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ليصبح عميلاً مزدوجاً.

ووفقاً للبيان، طلب رجل الأعمال الإسرائيلي مبلغاً مسبقاً قدره مليون دولار لتنفيذ المهام، لكن طلبه قوبل بالرفض، ومنح 5 آلاف يورو لمشاركته في الاجتماعات وأبلغ أنه سيتم التواصل معه في المستقبل. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن محامي ممان قوله، إنه يقر بارتكابه خطأ في التقدير وإنه يتعاون مع التحقيق. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ممان قوله: من الجيد أن تم اعتقالي، ولا أعرف أين كان من الممكن أن ينتهي بي الأمر.

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