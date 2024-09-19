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14 مليون يمني يواجهون أوضاعاً مأساوية

9/19/2024 7:14:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع تراجع الدعم الدولي إلى أدنى مستوياته في اليمن، أظهرت بيانات وزعتها الأمم المتحدة أن 14 مليوناً من النساء والأطفال تضرروا من الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وذكرت الأمم المتحدة أن الدعم الدولي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ بداية الصراع، وهو أمر جعل أكثر من نصف عدد سكان اليمن، 18.2 مليون شخص من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، متضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة، حيث بلغ عدد وفيات الأطفال في العام الماضي 41 ألف طفل دون سن الخامسة، معظمهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كما انخفضت تغطية التحصين إلى أقل من 50 %، ما أدى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة (27 ألف حالة) والشلل المرتبط بمرض شلل الأطفال (269 طفلاً متأثراً بالمرض منذ 2021). ووفق البيانات يعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويواجه أكثر من نصف مليون طفل سوء التغذية الحاد الوخيم.

وقالت إنه بين يناير وسبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن 183.702 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، مع الإبلاغ عن 629 حالة وفاة. وألحقت السيول مؤخراً أضراراً بأكثر من 537 ألف شخص، ما تسبب بوفاة 122 شخصاً وإصابة 167 آخرين. وبشأن الأمن الغذائي، نبهت الأمم المتحدة إلى أن 17.6 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذا العام مع وجود 4.5 ملايين نازح، منهم 80 % من النساء والأطفال.

وتشمل الاحتياجات الأساسية المواد الغذائية والمأوى والتعليم. في حين أن الأمم المتحدة لم تتلقَ سوى 28 % فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، 2.71 مليار دولار، لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مما تسبب بفجوة تمويلية قدرها 1.95 مليار دولار.

وأظهرت هذه البيانات حاجة 6.2 ملايين من الأطفال والمعلمين إلى المساعدات في مجال التعليم، مع وجود أكثر من 4.5 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس. كما يحتاج 16.4 مليون شخص إلى خدمات الحماية، وأكثر من 380 ألف مهاجر ولاجئ إلى المساعدات المنقذة للأرواح. وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة تبين الأمم المتحدة أن هناك 17.4 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. وفي الجانب الصحي هناك 17.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الصحية.

MENAFN19092024000110011019ID1108694580

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