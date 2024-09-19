لبنان يلملم الجراح والمخاوف من المجهول

غداة الخرق في أجهزة البيجرز ومن ثم انفجار أجهزة الإيكوم اللاسلكية وبطاريات الطاقة الشمسية، ارتفع منسوب الكلام عن كون القراءات التقليدية للحروب لم تعد تنفع لتقدير ومعرفة ما الذي يجري على امتداد لبنان، حيث المشهد أبلغ من كل كلام، من الأمواج البشرية التي ودعت من قضوا، إلى تلك التي أحاطت المستشفيات وجرحاها بكثير من التضامن.

وغداة اليومين الحزينين في تاريخ لبنان، ثمة إجماع على أن قواعد الاشتباك على الجبهة الجنوبية اللبنانية دخلت مرحلة جديدة، من بوابة اليومين الدمويين اللذين عاشتهما مدن لبنان، بدءاً من الضاحية الجنوبية لبيروت مروراً بالجنوب ووصولاً إلى البقاع، مع ما يعنيه الأمر من كون الخرق الأمني الخطير هذا فتح الباب واسعاً أمام احتمال توسع رقعة الحرب أو التصعيد.

لا سيما أنه تزامن مع التهديدات الإسرائيلية المستمرة باللجوء إلى الخيار العسكري لإعادة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، بحيث أن الساعات والأيام المقبلة قد تشهد تطورات دراماتيكية على مستوى المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

ووفق إجماع مصادر سياسية، فإن مجزرتي البيجرز وأجهزة اللاسلكي تعدان فصلاً من فصول حرب الإبادة الجماعية، وتشكلان في الآن ذاته انتقالاً دراماتيكياً إلى مرحلة جديدة، الكلمة العليا فيها للميدان العسكري الذي تؤشر وقائعه وتطوراته المتسارعة إلى أنه بات يغلي باحتمالات مجهولة على شفا الاشتعال.

ويوازي ذلك في الداخل، حبس أنفاس على كل المستويات، فيما الإشارات التي تتوالى من الخارج تحمل التضامن مع لبنان والإدانة للمجزرة، والقلق من التلويح الإسرائيلي بالحرب الواسعة، وتؤكد على تغليب ضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى حرب تشعل المنطقة بكل ساحاتها وجبهاتها.

تأزيم أوضاع

في السياق، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ ((البيان))، أن ما حصل قد يساهم في دفع الأمور إلى التأزيم، وكل ذلك ينتظر صورة الرد والرد على الرد، وأشارت إلى أنه لم يعد بالإمكان الخوض في توقعات محددة، لا سيما فيما يخص إرساء التهدئة.

ووفق المصادر نفسها، فإن ما جرى، أشبه بخيال علمي فيه خرق استخباري وأمني رفيع، إن على المستوى التقني، أو على مستوى بشري لا يزال غير معروف، وذلك في عملية طالت جسم الحزب، عمودياً وأفقياً، فيما يبقى الأساس في توقيتها، بعد موجة من التهديدات المتزايدة والتصريحات حول الاستعداد لشن حرب على لبنان أو توسيع العمليات العسكرية.

أفق مفتوح

أما على المقلب المكمل لهذا الصورة، فكلام عن أن في شكل العملية ومضامينها هدفاً أساسياً، وهو تقطيع أواصر الاتصال داخل الحزب بين الكوادر والعناصر والقيادة، وذلك ربما يكون استباقاً لعمل عسكري ما. وبالتالي، لم يعد السؤال عن التصعيد أو الحرب أو توسيع العمليات، بل كل هذه أصبحت واقعة، بغض النظر عن المسميات والتوصيفات.

ذلك أن الأسلوب الذي اعتمدته إسرائيل، في عمليتها مكنها من تحويل لبنان إلى ساحة حرب لا ترى.. حرب من دون رصاصة واحدة، وخرق استخباراتي من الطراز الأول.

وما بين المشهدين، فإن ما تجتمع عليه القراءات المتعددة والمتناقضة هو أن أفق الحرب مفتوح، والمواجهات العسكرية مستمرة لفترة طويلة، وبالتأكيد لما بعد الانتخابات الأمريكية، مع توقع شبه أكيد بزيادة وتيرة العمليات العسكرية وتوسيعها، من دون الحاجة إلى إعلان حالة الحرب أو الدخول فيها.