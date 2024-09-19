ترامب يهاجم المهاجرين وهاريس تغازل الأقليات

قبل نحو 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاجم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، المهاجرين في الولايات المتحدة.

فيما استمرت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في سعيها لجذب أصوات الأقليات، لا سيما المتحدرين من أمريكا اللاتينية، بينما أعلن أكثر من 100 مسؤول سابق من المنتمين للحزب الجمهوري، تأييد المرشحة الديمقراطية للرئاسة، ووصفوا منافسها الجمهوري بأنه ((غير لائق للخدمة لفترة أخرى في البيت الأبيض)).

وفيما أظهر استطلاع أجرته ((جامعة كوينيبياك))، تقدم هاريس على ترامب في ولايتين حاسمتين في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر، أعلن الرئيس السابق خلال تجمع في نيويورك، أنه سيتوجّه ((في الأسبوعين المقبلين)) إلى مدينة سبرينغفيلد، التي هزتها شائعات عنصرية ضد هايتيين اتُهموا بأنهم يأكلون الحيوانات الأليفة.

تجمع

وقال ترامب خلال التجمع: ((سبرينغفيلد، في أوهايو، هذه المدينة الصغيرة اللطيفة، التي كانت خالية من الجريمة والمشكلات. 32 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى المدينة في غضون أسابيع، سأذهب إلى سبرينغفيلد)). وأضاف ((قد لا ترونني مجدداً، لكن لا بأس. يجب أن أفعل ما يجب عليّ فعله. ماذا حدث لترامب؟ لم يخرج أبداً من سبرينغفيلد)).

وحظيت الهجرة، وهي قضية رئيسة في الحملة الرئاسية، بمساحة كبيرة في خطاب دونالد ترامب القاسي.

وقال الرئيس السابق، البالغ 78 عاماً ((يأتون من أفريقيا والشرق الأوسط ومن كل أنحاء العالم وآسيا، إنهم ببساطة يدمرون نسيجنا الاجتماعي))، متعهداً ((بالتخلص من هؤلاء الأشخاص))، في حال إعادة انتخابه.كذلك، اتّهم هاريس بفتح الحدود أمام الهجرة غير النظامية، قائلاً إنها ستكون ((رئيسة الغزو)) إذا هزمته في الانتخابات.

وخلافاً له، خصصت المرشحة الديمقراطية البالغة 59 عاماً، للسعي إلى جذب أصوات ملايين الأمريكيين من أصول أمريكا لاتينية. وبعد تلبيتها دعوة من منظمة مؤيدة للشعوب المتحدرين من أصول لاتينية لزيارة واشنطن، حذّرت هاريس من ((عمليات طرد جماعي)) للمهاجرين، و((معسكرات اعتقال)) كان وعد بها منافسها، في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وأظهر استطلاع أجرته ((جامعة كوينيبياك))، تقدّم كامالا هاريس بفارق طفيف، يبلغ خمس نقاط على الأقل على دونالد ترامب، في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان.

وبعد أسبوع من المناظرة التلفزيونية التي تواجه فيها المرشحان، أظهر الاستطلاع حصول نائبة الرئيس الديمقراطي على 51 % من نوايا التصويت في ولاية بنسلفانيا، في مقابل 45 % لمنافسها الجمهوري.

على صعيد آخر، قال ترامب في تدوينة على منصته التواصلية ((تروث)): أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ضبط إيران وهي تتجسس على حملتي، وتعطي كل المعلومات لحملة كامالا هاريس، وبالتالي، كانت هي وحملتها تتجسسان عليّ بشكل غير قانوني.

إلى ذلك، أعلن أكثر من 100 مسؤول أمريكي سابق من المنتمين للحزب الجمهوري، تأييد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للرئاسة، ووصفوا منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنه ((غير لائق للخدمة لفترة أخرى في البيت الأبيض)).

وأعرب المسؤولون السابقون، الذين عملوا مع الرؤساء الجمهوريين رونالد ريغان وجورج بوش الأب والابن وترامب، والديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما، عن دعمهم، في انتخابات نوفمبر، وانضم لهم بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين السابقين.

رسالة

وجاء في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية: ((نعتقد أن رئيس الولايات المتحدة، يجب أن يكون زعيماً جاداً وثابتاً)).وتابعت الرسالة: ((نتوقع أن نختلف مع كامالا في العديد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية، لكننا نعتقد أنها تمتلك الصفات الأساسية للعمل كرئيسة، ولا يمتلكها دونالد ترامب. لذلك ندعم انتخابها رئيسة)).

وكان من بين الموقعين على الرسالة، وزيرا الدفاع السابقان، وليم كوهين وتشاك هاغل، اللذان خدما في إدارتي كلينتون وأوباما على التوالي. ومن بين الشخصيات الأخرى، وليم وبستر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في عهد ريغان وبوش الأب، بالإضافة إلى مايكل هايدن المدير السابق للـ ((سي آي إيه))، ووكالة الأمن القومي في عهد بوش الابن وأوباما.

كما أن من بين المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، الذين وقعوا على الرسالة، مارك هارفي المساعد الخاص السابق للرئيس، وإليزابيث نيومان مساعدة وزير الأمن الداخلي السابقة.

وأشار المسؤولون السابقون إلى ((تورط ترامب في تمرد السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول))، و((قابليته للإطراء والتلاعب من قبل الزعماء غير الديمقراطيين، مثل فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)، وشي جين بينج (الرئيس الصيني)، واتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الفوضوية))، على حد وصفهم.

كما اعتبروا أن ترامب ((غير لائق للخدمة مرة أخرى كرئيس، أو في أي منصب عام)).