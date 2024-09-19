ضحايا بغارات على غزة و7 قتلى بالرصاص والقصف في الضفة

قتلت إسرائيل 11 فلسطينياً وأصابت آخرين في هجمات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية، أمس. وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين على الأقل خلال غارة جوية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين آخرين على الأقل خلال غارة على منزل في مدينة خانيونس جنوب القطاع، مشيراً إلى مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل بينهم امرأة في مدفعي استهدف مخيم البريج وسط القطاع. وأوضح بصل، أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الجرحى والضحايا، بسبب قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم وعدم تمكنهم من رفع الركام من فوق المصابين العالقين، مما يساهم في ارتفاع عدد الضحايا.

استهداف ناقلات

في الأثناء، أعلنت حركة حماس، تفجير واستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة. وقالت الحركة في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، أمس، إنه بعد عودتهم من خطوط القتال أكد عناصرنا إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح، مضيفة: تمكن عناصرنا من تفجير ناقلة جند بعبوتي شواظ واستهداف ناقلتي جند أخريين بقذيفتي الياسين 105 والتاندوم.

في الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين وأصاب آخرين، أمس، في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة قباطية وحاصرت منزلاً في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين ثلاثة قتلى، وتسقطهم من على سطح المنزل المحاصر، وتنكل بهم، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ الانيرجا تجاه المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الكتف والركبة في محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر، وأخريين جراء عملية دعس جيب عسكري لمركبة عمومية. وليلاً، قصفت طائرة إسرائيلية مركبة فلسطينية في قباطية ما أدى لسقوط عدد من الشهداء.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين امرأة وصحافي، ومريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم المعتقل جمال الهندي الذي أمضى 22 عاماً في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس.

اتهامات أممية

على صعيد متصل، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن عملياتها العسكرية منذ 7 أكتوبر كان لها تأثير كارثي على الأطفال ومن أسوأ الانتهاكات في التاريخ الحديث.

وقال نائب رئيس اللجنة للصحافيين: مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر فريد من نوعه في التاريخ.. إنها نقطة قاتمة للغاية في التاريخ، لا أعتقد أننا رأينا من قبل انتهاكاً بهذا الحجم الذي شهدناه في غزة.. هذه انتهاكات خطيرة للغاية ولا نراها كثيراً.