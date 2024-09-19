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مؤتمر «تريندز» يناقش الأمن المستدام والذكاء الاصطناعي

9/19/2024 7:14:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد خبراء وباحثون وأكاديميون من 10 دول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة هائلة لتحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات، ولكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات كبيرة، تتطلب تعاوناً عالمياً وحلولاً مبتكرة. وطالب المشاركون في المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات، الذي عقد على مدى يومين في العاصمة اليابانية طوكيو، بالشراكة العلمية مع مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو (RCAST).

والإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار تحت عنوان ((الأمن المستدام في عام 2024 وما بعده - دور الذكاء الاصطناعي))، بمشاركة نحو 34 خبيراً وباحثاً وأكاديمياً ومسؤولاً، وحضور عدد من المهتمين وطلاب الجامعات، بمواصلة البحث والدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما دعا الخبراء والباحثون والأكاديميون في توصيات المؤتمر، التي ألقاها كل من البروفيسور ساتوشي إيكيؤتشي، أستاذ الأديان والأمن العالمي بمركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المؤسس للمختبر المفتوح للاستراتيجيات الناشئة بالمركز التابع لجامعة طوكيو، والباحثة سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع ((تريندز جلوبال))، إلى وضع إطار عمل عالمي موحد لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مشددين على أهمية الأخلاقيات في تطوير واستخدام هذه التقنية، مع ضرورة ضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة، وحذروا من المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية.وفي مجال الذكاء الاصطناعي والأمن العالمي شدد نحو 34 خبراً وأكاديمياً وباحثاً في توصياتهم على الإمكانات الهائلة لهذه التقنية في تعزيز الأمن، ولكنهم حذروا في الوقت نفسه من المخاطر المحتملة في حال استخدامها بشكل غير مسؤول.

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