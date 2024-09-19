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بشرى البلوشي لـ«البيان »: دعم القيادة يرسخ مساهمة المرأة في مسيرة البناء

9/19/2024 7:14:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ثمنت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، مباركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لها لحصولها على جائزة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2، لتكون أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة. وأكدت أن الدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ إعلان قيام الاتحاد وحتى الآن أسهمت في مشاركتها بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير بمختلف جوانب الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية والقيادية. وأفادت بأن أهمية الجائزة تنبع من 3 ركائز أساسية، وهي الاعتراف بالتميز، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، والإلهام والتحفيز. وأشارت إلى أن الجائزة التي حصلت عليها ضمن فئة التكريم الخاص وهي ((جائزة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي))، تسلط الضوء على الأفراد الذين أظهروا قيادة مبتكرة والتزاماً كبيراً بتطوير مجال الأمن السيبراني عالمياً، وتمنحه اعترافاً عالمياً بمساهماته، مما يعزز مكانته كقائد في مجال الأمن السيبراني، ويعزز مكانة دولته عالمياً، وتشجع الآخرين على السعي نحو تحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني، وتوفر مصدر إلهام للمحترفين الطموحين. وحول معايير اختيار الفائز أوضحت الدكتورة البلوشي أن هناك 3 معايير رئيسية يتم اختيار الفائز بالجائزة على أساسها وهي: القيادة والابتكار، والمساهمات الفعالة في المجال، والتأثير الإيجابي على المجتمع. وأضافت أن الجوائز تنقسم إلى عدة فئات، بما في ذلك التكريم الخاص والمهني، ومركز السلامة والتعليم على الإنترنت. وأوضحت أن ISC2 هي منظمة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، تعمل على تطوير معايير عالمية وتقديم برامج شهادة معتمدة للمحترفين في هذا المجال، وتسهم في بناء مجتمع متخصص لتبادل الخبرات والمعرفة بين المحترفين، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وتضم ما يقرب من 675000 عضو ومرشح وشريك في جميع أنحاء العالم، هدفهم المحافظة على أمن المجتمعات.

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