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خبراء يدعون إلى إقرار النقل العادل والمستدام الرقمي

9/19/2024 7:14:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عدد من الخبراء العالميين المعنيين في أنظمة النقل الذكية، على أهمية استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية الضخمة لتحقيق نقل عادل كخدمة (Fair MaaS)، نحو النقل المستدام الرقمي وتقديم خدمات يستفيد منها الجميع في المدن وخارجها ولكل الشرائح المجتمعية.

وأشاروا إلى أن هناك جهوداً وتجارب كبيرة تبذل في بعض المدن العالمية يعمل من خلالها المختصون على إقرار العدالة في التنقل وتحقيق جودة الحياة للجميع من خلال الاستفادة من التقنية المتاحة للغالبية، وفي ظل امتلاك نحو 90 % من سكان العالم لهواتف محمولة تساهم في الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات التي يتم إطلاقها، ومن بينها خدمات التنقل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان: ((النقل العادل كخدمة (Fair MaaS) نحو النقل المستدام الرقمي))، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي تنظمه منظمة النقل الذكي في أوروبا ((إيرتيكو))، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: ((التنقل معززاً بأنظمة النقل الذكية))، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

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