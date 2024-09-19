مجلس الإمارات للعمل المناخي يستعرض الاستعدادات للمشاركة في «COP29»

ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي، مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف ((COP29))، المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثالث لعام 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك التغير المناخي والبيئة.

وقالت معاليها: ((يأتي الاجتماع في توقيت مهم، خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية الهامة، والتي نحرص من خلالها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة، ذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نتطلع من خلالها إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحقيق الاستدامة البيئية)).

رؤية

وأضافت معاليها: ((تمتلك الإمارات رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، وتم ترجمة تلك الرؤية من خلال مشاريع وإنجازات نريد البناء عليها.

وتضمنت مناقشات الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي، عدداً من الموضوعات، أهمها متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع على مواصلة التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية، للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام، ابتداءً من 2025.

كما تناول الاجتماع العمل على تشريع يقضي بالحد من تأثيرات التغير المناخي في المجتمع، ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وناقش الاجتماع مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون، حيث سيتم العمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق، وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.

واستعرض الاجتماع نتائج مبادرة ((الحوار الوطني للطموح المناخي))، التي عقدت حتى الآن 14 جلسة في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً.

واستعرض الاجتماع أيضاً المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29، والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع كافة الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.