«رائد الصف» مبادرة لتعزيز بناء شخصية الطالب وتطوير سلوكياته

في إطار سعي المدارس إلى تعزيز القيم التربوية وتطوير مهارات القيادة لدى الطلبة، أطلقت حكومية وخاصة مؤخراً مبادرة ((رائد الصف))، لاختيار طالب من كل صف ليكون قائداً وممثلاً لزملائه، كجزء من جهود المدارس لتطوير الشخصية الطلابية، وتحفيز الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية، وتعزيز العلاقات البينية.

واعتبر تربويون أن المبادرة تعد فرصة ذهبية للطلبة لاكتساب مهارات القيادة والمسؤولية في سن مبكرة، حيث تحصر أعداد وأسماء الطلبة الراغبين في المشاركة في المبادرة، ومن ثم يقوم كل طالب منهم بتقديم رسالة قصيرة لزملائه في الصف، يعرض فيها أفكاره ورؤيته حول كيفية تحسين بيئة الصف وتشجيع زملائه على النجاح والتميز، يتم بعدها اختيار رائد الصف عبر عملية تصويت تجري بين الطلبة في كل صف، مما يضفي على المبادرة طابعاً ديمقراطياً ويعزز من مفهوم المشاركة الجماعية.

واعتبرت الدكتورة وفاء حسنين مساعد مدير القسم التأسيسي في مدرسة الحكمة فرع التلة، ((رائد الصف)) إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في بناء جيل قيادي يتحمل المسؤولية ويعمل على تحسين مجتمعه، موضحة أن تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي منذ الصغر يعزز من فرص الطلاب في النجاح في حياتهم المستقبلية، ويساهم في بناء مجتمع متماسك يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل.

وذكرت أن تكليف الطالب بدور رائد الصف خطوة مهمة في بناء شخصيته، ((فالمسؤولية التي تقع على عاتق الطالب القائد تساعده على تطوير الثقة بالنفس وتعلم مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات، علاوة على ذلك، تساهم المبادرة في تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة، ليصبح رائد الصف حلقة وصل بين إدارة المدرسة وزملائه، مما يعزز من حس الانتماء والولاء للمجموعة)).

توجيه السلوكيات

من جانب آخر، أفاد أحمد يحيى نائب مدير مدرسة الشروق، بأن ((رائد الصف)) يسهم في توجيه السلوكيات الطلابية نحو الأفضل، حيث إن الطالب الذي يتم اختياره كرائد للصف يشعر بالمسؤولية تجاه زملائه ويعمل على تحفيزهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية مثل التعاون، والاحترام المتبادل، والاجتهاد في الدراسة، وكذلك تساهم هذه المبادرة في تحسين العلاقات الطلابية داخل الصف، حيث يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع بعضهم البعض بطريقة أكثر نضجاً واحتراماً، ويتعاونون معاً لتحقيق أهداف مشتركة.

وأكد أن هذه التجربة التعليمية متكاملة، إذ لا تقتصر على تعليم الطلبة القيادة فقط، بل تعمل على بناء شخصية متوازنة تجمع بين القوة والتواضع، كما تسهم في تحسين المناخ الدراسي داخل الصفوف.

اكتشاف مواهب

من جانبها، أشارت المعلمة فوزية الشيخ، إلى أن المبادرة تساعد الطلبة على اكتشاف مواهبهم القيادية مبكراً، وتتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، كما أن عملية التصويت تعزز من روح المسؤولية لديهم، حيث يتعلمون كيفية قبول النتائج بصدر رحب والعمل ضمن فريق واحد.

وأوضحت أنه من واقع خبراتها كمعلمة فإن التجربة أثبتت نجاحها في تعزيز التواصل بين الطلبة والمعلمين، حيث يساعد رائد الصف على نقل آراء وملاحظات زملائه إلى الإدارة بطريقة سلسة، كما أن المبادرة تسهم في بناء علاقات طيبة بحيث يشعر كل طالب بدوره المهم في نجاح زملائه وبيئته الدراسية.