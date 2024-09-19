مذكرة تفاهم بين «وطني الإمارات» و«رابطة رواد التواصل»

وقعت مؤسسة وطني الإمارات مذكرة تفاهم مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي، الحاضنة الأولى لأعمال وأنشطة ومشروعات الرواد والمؤثرين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسة والرابطة وتحقيق الأهداف المشتركة بشأن تعزيز دور وسائل لخدمة المجتمع الإماراتي.

ووقع المذكرة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والمستشار الإعلامي عبدالله الشحي رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي، بحضور مجموعة من المديرين والممثلين عن الجانبين، وذلك في مقر مؤسسة وطني الإمارات.

وحددت المذكرة إطاراً للتواصل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بهدف تحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات، إضافة إلى تبادل ومشاركة المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات وأفضل الممارسات المتبعة. كما سيسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى التعاون في تنظيم مبادرات مجتمعية ووطنية تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ضرار بالهول الفلاسي: ((تأتي هذه الشراكة في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى استثمار أدوات الإعلام الرقمي لتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وانطلاقاً من إدراكنا بأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة التحديات المعاصرة، سواءً عبر نشر الوعي المجتمعي أو ترسيخ قيم المواطنة الصالحة. ونؤكد حرصنا المستمر على تسخير منصات التواصل الاجتماعي لنشر القيم الإيجابية وبناء جسور التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع)).

وأكد المستشار الإعلامي عبدالله الشحي رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي أن مؤسسة وطني الإمارات ترسخ نهج القيادة الحكيمة، في تعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي والثقافة المجتمعية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى كافة شرائح و المجتمع.