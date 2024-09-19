3000 فرصة عمل لشباب الإمارات في معرض «رؤية»

تنطلق فعاليات النسخة الـ 23 من ((رؤية)) الإمارات للوظائف، في قاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 ولغاية الخميس 26 سبتمبر. وتوفر الفعالية أكثر من 3000 وظيفة شاغرة في 26 قطاعاً، تقدمها 150 مؤسسة عامة وخاصة رائدة.

وتعكس الفعالية مساعي الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، كما تواصل حضورها المتنامي عاماً بعد آخر، حيث تشهد دورة عام 2024 مشاركة أسماء جديدة تمثّل نحو 50 % من العارضين مع تواجد قطاعات رئيسية تسجل حضورها للمرة الأولى في المعرض.

ويتضمن جدول المعرض العديد من المناقشات البنّاءة وورش العمل والندوات التفاعلية والعروض الملهمة والمسابقات، إضافة إلى فرص التواصل المباشرة مع كبار رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأشارت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي إلى أن استضافة معرض الإمارات للوظائف 2024 تعزز الفرص التي من شأنها تمكين الجيل القادم من المواهب الإماراتية.

كوادر إماراتية

وأعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية المتنوّعة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، تأكيدها على التزامها بدعم مسيرة نمو الإمارات من خلال تطوير وتمكين الكوادر المحلية. وستقدم دبي القابضة مجموعة متنوعة من فرص العمل في مختلف التخصصات والمجالات ضمن محفظة أعمالها.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة: تعد دولة الإمارات أرض تحقيق الأحلام والطموحات، وهذا ما ينعكس بوضوح في فريق العمل في دبي القابضة، حيث تمتلك الكوادر الإماراتية إمكاناتٍ واعدة ورغبة قوية في المساهمة في المساعي المبذولة نحو تنويع اقتصادنا وتعزيز مسيرة نموّه، ولهذا، فهي ملتزمة بدعم الجيل القادم من القادة الإماراتيين نحو مسيرة مهنية واعدة.

وأعلنت شركة ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في الفعاليات، وذلك في إطار مواصلة التزامها المستمر بتمكين الشباب الإماراتي من أصحاب المهارات واستقطاب الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز ريادتها في مجال الثورة الرقمية.

وصرحت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في ((دو)): أنه في ظل تزايد الفجوة في المواهب الرقمية، فإن الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين الإماراتيين من خلال التدريب الرقمي الراقي، وإتاحة الفرص المهنية لضمان مشاركتهم في قيادة التطور الرقمي.

كما أعلنت مجموعة الرستماني، إحدى الشركات العائلية الرائدة في الإمارات، عن تحقيق نسبة توطين بلغت 15 % من مجموع القوى العاملة المهارية مسجلة نسبة نمو بلغت 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس جهودها المستمرة لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة الإماراتية.

جاء هذا الإعلان متزامناً مع مشاركة المجموعة في المعرض، حيث تعاود المجموعة مشاركتها في هذا الحدث المهني المرموق عاماً بعد عام، بهدف التواصل مع الإماراتيين الباحثين عن عمل وأصحاب الخبرات والكفاءات.

وأكد مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني، الالتزام بالمساهمة في رؤية الدولة الرامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وإيجاد فرص عمل مجدية، ودعم المواهب المحلية، وتوفير منصة لتنمية مهاراتهم وتحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في مجموعة من القطاعات.